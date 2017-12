CS Năvodari s-a revanșat în fața Bucovinei, chiar la Suceava

Sâmbătă au avut loc trei partide contând pentru etapa a doua din Divizia Națională de seniori la rugby. În derby-ul rundei, CS Năvodari a confirmat startul lansat pe care l-a reușit în acest sezon, reușind un succes cu punct-bonus pe terenul echipei CSM Bucovina Suceava, câștigătoarea ediției precedente din DNS chiar după o finală cu gruparea de pe Litoral, încheiată cu scorul de 26-25! Rugbyștii constănțeni au demonstrat care este echipa mai bună și s-au impus cu scorul de 47-29 (24-10), prin punctele realizate de C. Nicolae, Perju, Ogea, Grigoraș, Agapie (câte un eseu fiecare), Ignea (4 transformări și o lovitură de pedepasă) și Trandafir (o transformare și 3 l.p.).

Au evoluat pentru CS Năvodari (antrenori Cristian Husea, Cornel Suciu și Virgil Năstase): Toader, Strat, Apetroae - Burlacu, Agiacai - Ogea, M. Niță, Petreanu - Agapie, Ignea - Arefi, Puișoru, C. Nicolae, Grigoraș - Perju (au mai intrat: Barbu, Brașovianu, Fl. Croitoriu, Trandafir, Porumb). Nu au jucat Zapan și Comănici, menajați pentru a nu li se agrava accidentările.

„Contrar așteptărilor noastre, meciul s-a disputat pe o vreme excelentă, fără ploaie, fără vânt, cu temperatură de 15-16 grade Celsius. După un început echilibrat, la scorul de 3-3 am reușit trei eseuri spectaculoase și am intrat la pauză în avantaj. Ei au revenit în primele 10 minute din repriza a doua, s-a făcut 24-15 pentru noi, apoi ne-am impus fără prea mari probleme. Asta chiar dacă nu am avut decât o schimbare pentru linia întâi a grămezii, pe Zapan și Comănici urma să-i utilizăm doar dacă apăreau nedorite accidentări”, a declarat antrenorul Cornel Suciu.

Celelalte rezultate din etapa a doua: RCM Galați - Știința Petroșani 36-15; CSU „Aurel Vlaicu” Arad - SCM Gloria Buzău 17-36. Partida Tomitanii Constanța - RC Bârlad a fost amânată pentru data de 25 noiembrie. În clasament conduc echipele din Năvodari și Buzău, cu câte 10 puncte, urmate de RCM Galați, cu 5 puncte.

În etapa viitoare, pe stadionul „Flacăra” din Năvodari, liderul va primi vizita lui Tomitanii Constanța, într-un veritabil derby județean al DNS la rugby! Meciul este programat sâmbătă, de la ora 10.00.

