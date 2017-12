CS Peştera, la a doua încercare de promovare

Astăzi, de la ora 17.30, pe stadionul Municipal din Slobozia va avea loc meciul de baraj pentru promovarea în Liga a III-a la fotbal, dintre echipa CS Peştera, câştigătoarea Ligii a IV-a constănţene, şi formaţia Conpet Cireşu (judeţul Brăila). Peştera dispută al doilea baraj consecutiv, după ce anul trecut a fost învinsă cu 1-0 de Avîntul Vînători (jud. Galaţi). Echipa constănţeană s-a antrenat în ultimele zile pe stadionul Cimentul din Medgidia, iar aseară a intrat în cantonament la hotel Stadion din Medgidia. Deplasarea la Slobozia este prevăzută pentru astăzi.

„Ştim despre echipa adversă că a câştigat la pas campionatul, la fel ca noi, şi că are potenţă financiară. I-am văzut într-un meci, dar evoluţia lor de atunci nu a fost una concludentă. Însă noi avem încredere în lotul nostru, care este mai valoros ca anul trecut”, a declarat Alexandru Mocanu, directorul sportiv al formaţiei din Peştera. Echipa este antrenată de Orhan Feta, care este şi jucător la CS Peştera, şi Claudiu Mitu. Iată formaţia probabilă: Cr. Siminiceanu - E. Cîrmaciu, A. Ciocan, C. Lupu, Gh. Andreescu - D. Anuţă, Cr. Florea, B. Ciocănel, M. Măciucă - P. Ripert - D. Normambet. Mai fac parte din lot R. Mirică (portar), E. Anuţă, O. Feta, Ad. Moga, D. Funda, I. Ciobănuc şi D. Piron. G. Elisei este accidentat şi ratează barajul, iar juniorii C. Haas şi E. Chiazîn nu au prins lotul de 18. Au mai jucat în acest campionat şi au contribuit la promovare: M. Badea, V. Dinu, Fl. Nedelea, Ed. Iridon şi R. Bucur. Arbitrează: Mihai Amorăriţei (Cîmpina) - Constantin Pantilimonescu (Ploieşti), Florin Burlacu (Urziceni). Observatori: Marian Dorobanţu (Buzău) şi Adrian Rămureanu (Bucureşti).

Tot astăzi, pe stadionul FC Farul din Constanţa, va avea loc barajul dintre Venus Independenţa (jud. Călăraşi) şi Eolica Baia (jud. Tulcea), meci organizat de AJF Constanţa. Va arbitra o brigadă constănţeană, formată din Claudiu Marcu (la centru), Sorin Păduraru şi Genin Menlivuap (asistenţi). Observatori: Silviu Crângaşu (Ploieşti) şi Marcel Lică (Constanţa).