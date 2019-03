CS Phoenix-Știința - CSM Satu Mare, în semifinalele Cupei României la baschet feminin

Calificate în turneul Final Four al Cupei României, baschetbalistele de la CS Phoenix-Știința au aflat, joi, adversarele din penultimul act, dar și locul unde va avea loc turneul final. În zilele de 30 şi 31 martie, la Sepsi Arena din Sf. Gheorghe, pentru al treilea an consecutiv, va avea loc turneul Final Four, iar în semifinale, CS Phoenix-Știința va înfrunta pe CSM Satu Mare, în timp ce ACS Sepsi SIC Sf. Gheorghe va întâlni pe Olimpia CSU Brașov. Baschetbalistele antrenate de Predrag Stanojcic și Volha Tamirgeanu vor juca împotriva finalistei de anul trecut, iar cealaltă semifinală va fi reeditarea finalei din urmă cu trei ani a competiției.