CS Phoenix-Știința continuă seria pozitivă pe teren propriu

Etapa a 12-a a Ligii Naţionale de baschet feminin, Grupa B, a programat sâmbătă seară, în Sala Sporturilor din Constanţa, confruntarea dintre CS Phoenix-Ştiinţa şi ACS KSE Tg. Secuiesc. O partidă în care baschetbalistele pregătite de Carmin Popa și Ramona Coroamă au întâlni liderul şi în care la final am consemnat victoria absolut meritată a formaţiei constănţene, cu scorul de 72-47, la pauză 32-22.

Scorul pe sferturi în meciul CS Phoenix-Știința - ACS KSE: 18-12, 14-10, 19-11, 21-14.

Punctele echipei constănțene au fost înscrise de Lauren Brozoski 29, Vladinka Erak 23, Andreea Beldian 6, Donasja Scott 4, Katarina Matijevic 4, Alexandra Marcu 2, Diana Vaţi 2 şi Andreea Mititelu 2.

„Dacă nu ne-am ști valoarea astăzi (n.r. - sâmbătă) am fi putut spune că am produs surpriza după ce am furnizat prima înfrângere liderului grupei ACS KSE Târgu Secuiesc.

Fără să părem însă lipsiți de modestie, judecând după diferența de pe tabelă, avem puterea să spunem că abia astăzi am evoluat ca o echipă. Și nu orice echipă, ci una care are puterea să învingă sau măcar să pună probleme serioase oricărui adversar, indiferent de calibrul lui.

Ne bucură succesul, însă preferăm să îl tratăm cu moderație, oricât de important ar fi el, mai ales după pașii greșiți pe care i-am facut în ultima vreme și de care tot noi suntem singurii responsabili. Și asta cu atât mai mult cu cât am intrat deja în febra meciului de miercuri, când vom întâlni din nou pe CSM Alexandria.

O partidă în care avem câteva revanșe de luat, în primul rând pentru suporterii noștri care și-au făcut și astăzi timp și au venit la sală pentru a ne încuraja și a sărbători alături de noi victoria. În al doilea rând trebuie să ne revanșăm față de noi și de clubul nostru, dar mai ales față de baschetul constănțean pe care cu stimă îl reprezentăm.”, a fost mesajul postat pe pagina oficială de Facebook a clubului constănţean.

În etapa viitoare, CS Phoenix-Ştiinţa va juca în deplasare, miercuri, 12 februarie, de la ora 18.00, cu CS Municipal Alexandria.