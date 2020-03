CS Phoenix-Știința, înfrângere la Tg. Secuiesc

Echipa feminină CS Phoenix-Ştiinţa Constanţa pierdut, duminică seară, în deplasare, în etapa a 18-a a Ligii Naţionale de baschet feminin, Grupa B, întâlnirea cu ACS KSE Tg. Secuiesc, cu scorul 67-76, la pauză 22-42.

Scorul pe sferturi în meciul ACS KSE - CS Phoenix-Știința: 19-13, 23-9, 13-23, 21-22.

Punctele echipei constănțene au fost înscrise de

Lauren Brozoski 27, Donasja Scott 17, Andreea Beldian 8, Katarina Matijevic 6, Vladinka Erak 5 şi Diana Vaţi 4. Au mai jucat Andreea Mititelu şi Mădălina Geleriu.

„După o serie de patru victorii consecutive a venit, din păcate pentru noi, și o înfrângere, chiar în meciul care a stabilit câștigătoarea grupei B din faza a doua a Ligii Naționale la baschet feminin.

Chiar dacă mai este destul de jucat din acest campionat și nu putem spune decât că am pierdut o bătălie, tristețea pentru noi este dată în special de faptul că am fi putut lejer evita acest meci decisiv cu puțină concentrare pe parcursul meciurilor din această fază. Practic, am pierdut numai pe mâna noastră, pentru că dacă ne-am fi concentrat mai mult și am fi avut ceva mai mult noroc lucrurile ar fi stat altfel acum. Cum acestea nu s-au întamplat, trebuie să ne mulțumim pentru moment și cu locul doi al clasamentului.

Din fericire pentru noi, pentru că întotdeauna există și părți bune în înfrângeri, am văzut unde am greșit, știm ce avem de corectat, iar la viitoarele întâlniri, pentru că în mod cert vor mai exista în acest sezon, ne vom revanșa în fața celor de la ACS Târgu Secuiesc”, a fost mesajul postat pe pagina oficială de Facebook a clubului constănţean.