CS SLEN 90 Medgidia a câștigat și în retur derby-ul județean cu CSȘ 1 Momentos Constanța

Ca și în partida tur, de la Medgidia, CS SLEN 90 s-a impus tot cu 3:1 în derby-ul județean din Seria Est a Diviziei A2 la volei feminin. De această dată, în etapa a 9-a a campionatului, meciul s-a jucat la Constanța, în sala de la Clubul Sportiv Școlar nr. 1, iar gazdele de la CSȘ 1 Momentos au oferit o replică mult mai bună, după cum se poate vedea și din scorul pe seturi: 26:24, 25:23, 16:25, 25:20.

Cu toate că formația din Medgidia a controlat în cea mai mare parte primul set, gazdele au revenit și au egalat de la 22:24, dar nu au reușit mai mult. SLEN 90 a condus cu 8:1 în setul al doilea, însă acest avantaj s-a risipit repede. Momentos a recuperat incredibil, a trecut în față cu 21:19 și 23:22, însă tot Medgidia a câștigat setul, grație experienței superioare a jucătoarelor sale. Setul 3 a început sub semnul echilibrului, dar gazdele s-au distanțat decisiv de la 10:9 și nu au mai putut fi ajunse.

Dacă în primele trei seturi Nicoleta Osoianu și Nicoleta Gonțea au jucat alternativ, antrenorul Gheorghe Iordache a mizat pe amândouă în actul al patrulea, pentru a nu avea surpriza să piardă punct la Constanța (a rămas pe bancă Mădălina Horătău). În aceste condiții, SLEN 90 s-a detașat la 11:6 și a gestionat foarte bine acest avantaj până la finalul întâlnirii, în ciuda multiplelor modificări în echipă și pe posturi operate de Gheorghe Brînză. Partida a durat o oră și 40 de minute.

„A fost un meci al ambițiilor, în care experiența și-a spus cuvântul. Sunt mulțumit de evoluția echipei mele, ținând cont că am jucat în deplasare, cu o echipă bună, tânără, cu junioare talentate. Probabil că vom repeta disputa din play-off-ul campionatului precedent, cu CTF Mihai I”, a declarat Gheorghe Iordache, antrenor principal la formația din Medgidia.

„A fost un meci de mare luptă, în care experiența senioarelor și-a spus cuvântul. Noi am avut momente bune de joc, mai ales în setul al treilea. Se putea mai mult, dar tinerețea și lipsa de experiență și-au spus cuvântul. Poate că și entuziasmul prea mare al nostru e dăunător câteodată... Cred că astăzi am pierdut pentru că a existat multă inconstanță în joc, au alternat momentele bune cu cele slabe. Se pare că deocamdată nu putem sări peste niște etape, este primul nostru an în Divizia A2. Jucăm contra unor echipe de senioare, cu jucătoare experimentate, care știu când să temporizeze jocul, să joace la punct, iar noi încă jucăm la spectacol. În timp, cred că se vor regla aceste probleme și vom avea rezultate mai bune”, a spus Gheorghe Brînză, antrenor principal la CSȘ 1 Momentos.

Au evoluat formațiile:

CSȘ 1 Momentos Constanța (antrenor Gheorghe Brînză): Antonia Tărniceriu - Mădălina Vintilă, Denisa Dumitru, Alexandra Spînoche, Silvia Coman, Elena Albu, Andreea Ioniță-libero (au mai intrat: Anca Mănuc, Oana Nedea).

CS SLEN 90 Medgidia (antrenori Gheorghe și Lenuța Iordache): Andra Cojocaru, Mădălina Horătău - Nicoleta Cojocaru, Bianca Cojocaru, Nicoleta Gonțea, Vanesa Deșliu (au mai intrat: Nicoleta Osoianu, Diana Mihai-libero).

Celelalte rezultate ale etapei: Rapid București - CSM 2007 LPS Focșani 3:0 (25:9, 25:20, 25:20); CTF Mihai I București - ACS Transilvania Brașov 3:2. În clasament conduce Rapid București, cu 24 de puncte, urmată de ACS Transilvania Brașov 17p, CTF Mihai I București 14p, CSM 2007 LPS Focșani 13p, CS SLEN 90 Medgidia 9p și CSȘ 1 Momentos Constanța 4p.

