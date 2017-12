CS Tomis a încheiat anul cu o victorie chinuită

Deşi se anunţa o partidă uşoară, CS Tomis a învins, la limită, în deplasare, pe nou promovata CSM Ploieşti, scor 30-29. Lupta pentru cele două puncte puse în joc în partida de duminică, din etapa a 9-a a Ligii Naţionale feminine de handbal, ultima din acest an, s-a dovedit extrem de crîncenă, ambele echipe avînd drept obiectiv adjudecarea lor. Pe de o parte, echipa antrenată de Mircea Bucă şi Dumitru Muşi spera la victorie pentru a reveni în lupta pentru un loc cupele europene, iar de cealaltă parte CSM Ploieşti, clasată pe ultima poziţie în clasament, avea nevoie de puncte pentru a mai putea spera la evitarea retrogradării. Handbalistele constănţene au părut mai hotărîte în prima repriză şi, deşi nu au turat motoarele la maximum, au plecat la vestiare cu un avantaj de trei goluri, 14-11. Relaxarea s-a aşternut însă în tabăra constănţeană în cea de-a doua parte a întîlnirii, care a adus echilibrul pe tabela de marcaj. Suspansul s-a prelungit pînă în ultimul minut al partidei, Tomisul ieşind în cele din urmă învingătoare de pe teren. Constănţencele s-au impus cu 30-29 şi au terminat ultima partidă din 2008 cu o victorie chinuită, dar extrem de importantă. Cele două puncte cîştigate la Ploieşti au propulsat echipa de pe litoral pe poziţia a opta în clasament, lider fiind, în continuare, Oltchim Rm. Vîlcea. “A fost o partidă în care ne-am făcut jocul în prima repriză, însă nu am mai reuşit acelaşi lucru şi în cea de-a doua. Au fost şi cîteva greşeli de arbitraj care ne-au costat, dar este bine că am reuşit să obţinem această victorie”, a declarat Mircea Bucă la finalul meciului. Golurile Tomisului în partida de la Ploieşti au fost reuşite de Jafarova 8, Jerebie 5, Pîrîianu 4, Tankaskaya 4, Iovănescu 4, Ţopa 3 şi Seifer 2. Din păcate, victoria a fost umbrită de accidentarea Mihaelei Seifer, care a suferit o entorsă la picior şi este incertă pentru jocul de pe 4 ianuarie, cînd Tomisul va da piept cu HCM Buzău.

Celelalte rezultate ale etapei: Cetate Deva - Rulmentul Braşov 22-41; HCM Buzău - Dunărea Brăila 21-26; U. Jolidon Cluj - Oltchim Rm. Vîlcea 25-28; HC Zalău - HCM Baia Mare 21-20; KZN Slatina - HCM Roman 27- 35; Rapid Bucureşti - Oţelul Galaţi 33-32.

Clasament

1. Oltchim Rm. Vîlcea 9 9 0 0 300-196 18

2. Rulmentul Braşov 9 7 1 1 319-233 15

3. Rapid CFR Bucureşti 9 6 2 1 295-294 14

4. Hidroconcas Buzău 9 6 0 3 238-252 12

5. Oţelul Galaţi 9 5 0 4 262-239 10

6. HC Zalău 9 4 1 4 223-222 9

7. Dunărea Brăila 9 4 1 4 246-250 9

8. CS TOMIS 9 4 0 5 237-255 8

9. HCM Baia Mare 9 3 1 5 233-237 7

10. HCM Roman 9 3 1 5 221-248 7

11. U. Jolidon Cluj 9 3 0 6 255-268 6

12. Cetate Deva 9 3 0 6 250-279 6

13. KZN Slatina 9 1 1 7 247-319 3

14. CSM Ploieşti 9 1 0 8 225-258 2