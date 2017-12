CS Tomis caută două jucătoare pentru defensivă

Jocurile pentru calificarea la Campionatul European din 2010 ale echipei naţionale de handbal feminin au dus la o nouă întrerupere a Ligii Naţionale, care şi-a suspendat activitatea pentru trei săptămîni. O pauză binevenită pentru echipele care vor profita de această perioadă pentru a-şi pune la punct pregătirea, categorie din care face parte şi CS Tomis Constanţa. Deşi a reuşit o victorie la scor în etapa a 4-a, în faţa celor de la Rapid Bucureşti, scor 45-26, formaţia constănţeană nu a reuşit să impresioneze prin joc. „Nu m-a mulţumit jocul cu Rapid, dar mai am răbdare. Avem o pauză competiţională şi sperăm să reuşim să mai aducem două jucătoare de care au nevoie antrenorii şi vom aborda cu încredere perioada următoare”, a spus preşedintele clubului, Gheorghe Slabu, după partida cu Rapid. În plus, una dintre piesele de bază ale formaţiei constănţene, Mihaela Blaga, a suferit o noua accidentare la piciorul stîng, cel care i-a creat probleme şi în debutul campionatului. În meciul cu Rapid, Blaga a ieşit la intercepţie şi a alunecat, părăsind terenul în lacrimi şi şchiopătînd. „Mihaela are piciorul în gips. Medicul a hotărît să-l imobilizeze pentru orice eventualitate. Astăzi (n.r - ieri) va efectua un RMN şi vom vedea exact ce este acolo. Sperăm să nu fie ceva grav. Pentru moment ştim că va fi indisponibilă pentru o săptămînă”, a declarat directorul sportiv al Tomisului, Paul Alexe. Pentru următoarea perioadă, antrenorii Goran Kurtes şi Victor Dăbuleanu au stabilit un program bazat pe pregătire fizică, în special, mai ales că următoarea etapă se anunţă una extrem de dificilă pentru CS Tomis. Handbalistele constănţene se vor deplasa, pe 24 octombrie, în fieful celor de la HCM Baia Mare, formaţie care a început excelent actuala ediţie de campionat şi a impresionat şi pe plan european, după victoria la scor cu GAS Anagennisi Artas (Grecia), în prima manşă a celui de-al doilea tur al Cupei EHF. „Sper ca această pauză de trei săptămîni să ne ducă la o mai mare omogenitate în faza de atac şi în cea de apărare, mai ales pe cuplul de jucătoare. Este posibil să avem şi ceva meciuri amicale. Încercăm să facem două jocuri de pregătire. Să sperăm că vom găsi şi echipele disponibile pentru a face acest lucru. Trebuie să ne pregătim serios, pentru că urmează o perioadă destul de grea”, a spus antrenorul secund al Tomisului, Victor Dăbuleanu. Astăzi, handbalistele de la Tomis îşi vor putea urmări viitoarea adversară din campionat, HCM Baia Mare, care va disputa, de la ora 17.00, restanţa din etapa a 4-a, cu Oţelul Galaţi.