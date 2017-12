CS Tomis, doar varianta victoriei în Giuleşti

Pentru CS Tomis Constanţa, partida de astăzi, din deplasare, cu Rapid Bucureşti, care va începe la ora 16.00 şi va fi transmisă în direct de Digisport, reprezintă ultima şansă de a rămâne în cursa pentru calificarea în ediţia viitoare a cupelor europene. Fără cele două puncte din Giuleşti, trupa pregătită de Victor Dăbuleanu şi Mihaela Pîrîianu îşi poate lua adio de la visul participării în Cupa Challenge. Misiunea formaţiei constănţene nu este tocmai una uşoară, gazdele demonstrând în ultimele jocuri că nu mai reprezintă un simplu sparring-partner. „Ne aşteaptă o partidă foarte grea, în faţa unei echipe care s-a întărit cu trei-patru jucătoare cu mare experienţă. Fetele sunt conştiente de importanţa partidei şi, chiar dacă au o primă de obiectiv, am decis că este cazul să le motivăm suplimentar pentru această partidă. Am făcut mult prea mulţi paşi greşiţi în acest sezon şi în acest moment suntem condamnaţi să câştigăm dacă se poate toate partidele până la finalul campionatului. Am fi mulţumiţi dacă la final am încheia chiar şi pe locul 5“, a declarat preşedintele clubului, Gheorghe Slabu. Antrenorul Victor Dăbuleanu consideră că pentru victorie este nevoie ca handbalistele sale să joace doar pentru echipă: „Dacă nu gândeşti pentru echipă, atunci va fi dificil. Trebuie să le fac să înţeleagă că cel mai important este să obţinem cele două puncte, nu evoluţia personală a uneia sau alteia. Din punct de vedere al acumulării de experienţă, este important că Zamfir şi Druţu au fost la lotul de senioare, însă din punct de vedere al echipei nu a fost deloc bine pentru că am efectuat doar două antrenamente în efectiv complet pentru întâlnirea cu Rapid“. Meciul Rapid - CS Tomis va fi arbitrat de Georgian Băducu şi Răzvan Voicu, ambii din Buzău. Programul etapei - ora 16.00: HC Zalău - HCM Roman; ora 17.00: U. Reşiţa - Cetate Deva, Ştiinţa Baia Mare - Oţelul Galaţi, Ştiinţa Bacău - Dunărea Brăila. Partida U. Jolidon Cluj - Rulmentul Braşov, scor 35-24, s-a disputat ieri. În devans pentru aceast etapă s-a jucat meciul Oltchim Rm. Vîlcea - HCM Buzău, scor 45-24.

Clasament

1. Oltchim 18 18 0 0 674-415 36

2. U. Cluj-Napoca 17 12 1 4 493-408 25

3. HCM Roman 16 11 1 4 426-345 23

4. HCM Baia Mare 16 10 1 5 482-420 21

5. HC Zalău 16 10 1 5 437-400 21

6. Dunărea Brăila 16 9 1 6 455-416 19

7. CS TOMIS 16 8 0 8 438-425 16

8. Cetate Deva 16 8 0 8 411-424 16

9. Oţelul Galaţi 16 6 0 10 422-447 12

10. U. Reşiţa 16 5 1 10 414-457 11

11. HCM Buzău* 17 5 1 11 428-522 10

12. Rulmentul* 17 5 0 12 448-509 9

13. Rapid 16 3 0 13 399-609 6

14. Ştiinţa Bacău 17 1 1 15 414-544 3

* - Echipele Rulmentul Braşov şi HCM Buzău sunt penalizate cu câte 1 punct