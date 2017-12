CS Tomis, egalată în ultimele secunde

Drumul spre Europa al echipei feminine de handbal CS Tomis pare tot mai greu, mai ales după remiza înregistrată sâmbătă, la Reşiţa, în partida cu Universitatea, scor 25-25 (13-11). Deşi şansele de a obţine cele două puncte în etapa a 19-a a Ligii Naţionale păreau a fi de partea Tomisului, handbalistele antrenate de Ion Crăciun şi Victor Dăbuleanu au revenit la Constanţa doar cu unul singur. Evoluţia handbalistelor de la CS Tomis a fost parcă trasă la indigo cu cea din ultimele etape. Constănţencele au început slab partida, gazdele conducând în permanenţă în prima repriză şi plecând la pauză cu un avantaj de două goluri, 13-11. Tomisul a revenit în cea de-a doua repriză, 16-15 (min. 38), şi-a creat un avantaj de cinci goluri 23-18 (min. 48), dar şi-a făcut din nou viaţa grea pe final. Reşiţa a profitat însă de precipitarea adversarei în atac şi a egalat cu două minute înainte de final, 24-24 (min. 58), reuşind chiar să smulgă un punct important în ultimele secunde ale întâlnirii, după ce Tomis a condus în ultimul minut, cu 25-24. „Din păcate, nu am putut pleca cu o victorie de la Reşiţa, iar orice punct pierdut ne îndepărtează de obiectiv. Nu am gestionat bine fazele de atac, iar acest lucru ne-a costat finalul partidei. Au contat şi cele două absenţe, Busuioceanu şi Seifer, care în anumite momente ar fi fost posibile soluţii pentru noi. Oricum, am avut cinci goluri avantaj în a doua repriză, iar o echipă care se respectă nu are voie să mai piardă”, a declarat antrenorul secund al Tomisului, Victor Dăbuleanu.

Celelalte rezultate: Rapid Bucureşti - HCM Buzău 36-35; Oţelul Galaţi - Cetate Deva 24-23; HCM Baia Mare - HCM Roman 27-19; HC Zalău - Rulmentul Braşov 32-24; U. Jolidon Cluj - Ştiinţa Bacău 32-24. Meciul Oltchim Rm. Vîlcea - Dunărea Brăila se va disputa marţi, 16 martie, de la ora 16.00.

Clasament: 1. Oltchim Rm. Vîlcea 38p; 2. U. Cluj 29p; 3. HC Zalău 26p; 4. HCM Roman 25p (golaveraj: 503-425); 5. HCM Baia Mare 25p (567-491); 6. Dunărea Brăila 21p; 7. CS TOMIS Constanţa 20p (518-504); 8. Cetate Deva 20p (497-495); 9. Oţelul Galaţi 16p; 10. U. Reşiţa 12p; 11. HCM Buzău* 11p; 12. Rulmentul Braşov* 9p (494-590); 13. Rapid Bucureşti 9p (487-710); 14. Ştiinţa Bacău 3p (* - Echipele Rulmentul Braşov şi HCM Buzău sunt penalizate cu câte 1 punct).