CS Tomis, în cantonament la Zalău

După o pregătire de două săptămîni la Constanţa, echipa feminină de handbal CS Tomis s-a deplasat, ieri, la Zalău, pentru primul stagiu de pregătire centralizat din aceasta vară. Cu un lot ce a suferit numeroase schimbări în pauza competiţională, echipa constănţeană reuşind să trasfere nu mai puţin de zece jucătoare, singura problemă cu care se confruntă antrenorul Mircea Bucă este acum omogenizarea. „Este greu ca într-o lună să faci o omogenizare a echipei. Noi sperăm să formăm o familie şi să punem la punct relaţiile de joc pînă începe campionatul. Turneul de la Zalău îmi va da mai mult de gîndit şi o să vedem fiecare jucătoare unde îşi are locul”, a declarat tehnicianul Tomisului. În primele zile ale cantonamentului, formaţia de pe litoral se va antrena alături de echipa locală, în compania căreia va susţine şi două jocuri de verificare, pe 5 şi 6 august, iar pe 8 şi 9 august CS Tomis va participa la un turneu de verificare, alături de HC Zalău, Cetate Deva şi U. Cluj. Tehnicianul constănţean a dezvăluit că nu este exclus ca, după acest prim cantonament, să renunţe la unele jucătoare, în timp ce în lot ar putea apărea noi achiziţii. „Nu este exclus ca după turneul de la Zalău să fie lăsate cîteva jucătoare în afara lotului pentru că nu are rost să investim degeaba în jucătoare numai de dragul de a avea un lot numeros, dar fără valoare. S-ar putea să mai apară unele jucătoare. Să vedem ce se mai întîmplă şi pe la alte echipe. Totuşi linia de nouă metri ar trebui puţin întărită, pentru că şi Pîrîianu are o vîrstă şi îi trebuie un înlocuitor în anumite momente. Şi Geta (n.r.: Grigore) are o oarecare uzură. Acum să vedem însă şi cum se exprimă Szabo în noua formulă. Bineînţeles şi poarta este vizată, unde sînt mari probleme, deocamdată”, a spus Bucă. Ultima achiziţie a Tomisului, croata Filipa Ackar, va evolua pe postul de inter stînga şi se alătură celorlalte patru jucătoare din străinătate sosite în această vară la Constanţa: Csilla Fekete (portar), Fanni Kenyeres (inter stînga), Anna Djafarova (pivot) şi Marina Tankaskaya (inter). Sosită de la GAS Anagennisi Artas, echipă cu care a cîştigat în sezonul trecut Cupa Greciei, handbalista croată consideră că Tomis are un obiectiv dificil, dar nu imposibil de îndeplinit. “Dacă vom reuşi să îndeplinim obiectivul, satisfacţia va fi mult mai mare”, a spus Filipa, care face parte din echipa naţională de beach-handbal a Croaţiei, campioană mondială en titre.