CS Tomis, în optimile Cupei Cupelor

Ultima partidă din acest an s-a încheiat cu un succes extrem de important pentru echipa feminină de handbal CS Tomis Constanţa. Formaţia pregătită de Ion Crăciun şi Florin Cazan s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Cupelor, după victoria înregistrată duminică, în Sala Sporturilor din Constanţa, în manşa retur cu Madeira Andebol SAD (Portugalia), scor 24-18 (14-8). După remiza de la Funchal, scor 27-27, handbalistele constănţene aveau nevoie de victorie în faţa echipei portugheze pentru a accede în faza următoare a întrecerii. CS Tomis a avut nevoie doar de 15 minute pentru a se distanţa pe tabela de marcaj, 8-3. Avantajul gazdelor a crescut treptat, 12-5, în min. 26, iar echipa constănţeană a plecat la pauză cu o diferenţă liniştitoare, 14-8, fără să practice un joc spectaculos. Partida a fost controlată de gazde şi în a doua repriză, constănţencele fiind ajutate de numeroasele intervenţii “unu la unu” ale portarului Mihaela Smedescu pentru a păstra diferenţa. Portughezele au profitat de faptul că Tomis a rămas în patru jucătoare şi s-au apropiat la cinci goluri, 18-13 pentru Tomis, în min. 42. Constănţencele au restabilit ordinea pe tabelă patru minute mai târziu, 21-13, dar jocul agresiv al portughezelor şi eliminarea definitivă a Cristinei Zamfir au limitat diferenţa de scor pe finalul partidei, 22-18 (min. 57). Tomis a replicat prin Barcan şi Pîrîianu şi a stabilit scorul final, 24-18. „Îmi pare rău că arbitrii au trebuit să strice un pic spectacolul, pentru că în a doua repriză nu au făcut altceva decât lucrul acesta. Cel mai mult m-a deranjat însă echipa mea, care a greşit în situaţii clare, iar jucătoarele care au intrat în teren la un moment dat nu au reuşit să se ridice la nivelul partidei. Este importantă victoria, dar prea multe greşeli la finalizare”, a spus antrenorul Tomisului, Ion Crăciun. „A fost o partidă dificilă pentru noi. S-a jucat agresiv, iar noi am pierdut mingea foarte uşor, adversarele noastre reuşind să înscrie foarte uşor pe contraatac. Ne-am fi dorit un rezultat mai bun, dar ne-am grăbit în unele situaţii şi nu am mai avut luciditate în joc”, a declarat şi Duarte Freitas, antrenorul echipei portugheze.

Marcatoarele partidei - pentru CS Tomis: Barcan 5g, Zamfir 5g, Tîlvîc 5g, Mateescu 4g, Rusu 3g, Pîrîianu 1g şi Pătru 1g; pentru Madeira Andebol: Andreia Andrade 4g, Sousa 4g, Tavares 3g, Aguiar 3g, Ana Andrade 2g şi Alves 2 g.