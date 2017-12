CS Tomis, în turneu la Varna

După ce a participat la turneul de pregătire de la Zalău, echipa feminină de handbal CS Tomis Constanţa pleacă astăzi la Varna, unde în perioada 15-18 august este programat un puternic turneu internaţional “Cupa Varna 2008”. Tomitanele vor avea de înfruntat în decursul celor trei zile pe HC Lokomotiv MB, campioana Bulgariei, echipă care va juca şi în Cupa EHF în sezonul următor, pe HC Kale Kichevo, vicecampioana Macedoniei şi HC Uşkudar (Turcia), echipă ce va juca în cel de-al doilea tur din Cupa Cupelor. Aşadar, trei partide extrem de tari, care-i vor arăta antrenorului Mircea Bucă nivelul la care se află echipa constănţeană. „Practic, vor fi primele partide oficiale pentru noi. Vrem să jucăm cît mai bine şi vrem să cîştigăm cupa. Vor fi partidele care îmi vor arăta cît de mult mai avem de lucrat la relaţiile de joc”, a declarat Bucă. CS Tomis va debuta mîine în cadrul turneului, de la ora 15.45 fiind programată întîlnirea cu HC Uşkudar, acolo unde evoluază şi fostele componente ale Tomisului, Anca Rombescu şi Loredana Mateescu. Sîmbătă, de la aceaşi oră, va avea loc duelul cu HC Kale Kichevo, urmînd ca ultima partidă, în compania echipei gazde, să se joace duminică, de la ora 17.30. „Vor fi trei partide de care mă voi folosi să stabilesc şi primul şapte. Să sperăm că fetele vor juca la fel de bine ca în ultima partidă de la Zalău”, a mai spus tehnicianul constănţean.

Azerele, după viză pentru Bulgaria

Tomisul va pleca spre Varna în această după-amiază, la ora 14.00, urmînd ca la destinaţie să se ajungă în jurul orei 15.00. Dintre “straniere”, singurele care pînă ieri nu aveau viză pentru Bulgaria erau cele două azere, Anna Djafarova şi Marina Tankaskaya. „Sperăm că se va rezolva şi problema lor pînă la plecare”, a mărturisit Bucă. Pentru cele două jucătoare, acesta nu va fi primul turneu la Varna, anul trecut participînd împreună cu fosta lor echipă, ABU Baku. Sosite abia luni la Constanţa, cele două jucătoare s-au arătat încîntate de condiţiile de pregătire de la Constanţa, fiind cele care s-au acomodat cel mai repede dintre noile achiziţii ale Tomisului. „Am ales să venim aici pentru că România are un campionat mult mai puternic decît cel din Azerbaidjan. Aici se joacă mai mult decît la noi şi cred că este unul dintre campionatele cele mai puternice din lume. România are şi o echipă naţională foarte bună. În plus, noi cunoşteam Tomisul pentru că am mai jucat la Constanţa. Am ajuns luni la Constanţa şi ne place foarte mult. Este un oraş frumos şi seamănă foarte mult cu Baku. Nu am avut nevoie de foarte mult timp ca să ne acomodăm”, a declarat Tankaskaya.