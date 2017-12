CS Tomis, înfrângere în primul amical al verii

După 11 zile de cantonament la Buşteni, formaţia feminină de handbal CS Tomis Constanţa a susţinut, ieri, primul amical de la reluarea pregătirilor. Astfel, în drum spre Constanţa, elevele lui Ion Crăciun şi Florin Cazan s-au oprit la Ploieşti pentru o verificare în compania formaţiei locale CSM. Fără Andreea Tîlvîc şi Cristina Zamfir, uşor accidentate, partida s-a încheiat cu o înfrângere pentru Tomis, care a cedat cu 25-28 (12-18). „Nu a contat rezultatul pentru noi. A fost primul contact al fetelor cu mingea, pentru ca până acum am pus accent pe pregătirea fizică. Sunt multe aspecte la care mai avem de lucrat. Apărarea nu a funcţionat în prima repriză, iar la finalizare am făcut numeroase greşeli. Nu am beneficiat de serviciile Andreei Tâlvâc şi Cristinei Zamfir, dar pot spune că s-a evidenţiat junioara Dana Arfir, care s-a pregătit foarte bine şi în cantonamentul montan şi a jucat şi foarte bine. Oricum, mai avem nevoie de o jucătoare de 9 metri”, a declarat antrenorul Ion Crăciun. Pentru Tomis a evoluat în această partidă şi Mihaela Smedescu, care a ajuns la o înţelegere cu clubul constănţean la începutul acestei săptămâni. „Am discutat şi cu Mihaela Smedescu. Noi ne-am înţeles cu Oltchim, dar trebuia să avem o discuţie şi cu ea. M-am deplasat la Buşteni înainte de acest amical şi totul este în ordine”, a declarat şi preşedintele clubului constănţean, Gheorghe Slabu. Campioana României, Oltchim Rm. Vîlcea, a decis împrumutarea portarului Mihaela Smedescu la CS Tomis pe durata întregului sezon 2010-2011. În vârstă de 23 de ani, Smedescu s-a alăturat lotului constănţean chiar în cantonamentul de la Buşteni. Liga Naţională va începe pe 5 septembrie, CS Tomis urmând să joace în prima etapă, în deplasare, cu Rulmentul Braşov. Până atunci, formaţia constănţeană mai are programat un turneu de verificare la Galaţi (pe 27 şi 28 august, alături de HCM Roman, HC Dunărea Brăila şi HC Oţelul Galaţi), la turneul de la Slobozia (20-21 august) renunţându-se.