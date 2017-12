CS Tomis, invitată în Bulgaria

Formaţia feminină de handbal, CS Tomis Constanţa, profită de pauza din Liga Naţională pentru a se testa la un puternic turneu din Bulgaria. Echipa de la ţărmul mării a fost invitată să participe, la sfârşitul acestei săptămâni, la Cupa „Mării Negre”, turneu ce se desfăşoară începând de mâine, la Veliko Târnovo (Bulgaria). Tomitanele vor pleca spre Bulgaria în această dimineaţă, urmând să se dueleze în cadrul competiţiei cu reprezentativele Greciei, Turciei şi Bulgariei. „Jocurile acestea or să ne facă bine. Noi am început pregătirea pentru acest campionat mai târziu, iar echipa are şansa unui cantonament foarte bun. În pauza asta o să încercăm să mai punem la punct unele lucruri pe care nu am reuşit până acum. Faptul că banca noastră este slăbuţă şi nu putem face schimbările pe care mi le-aş dori eu ne creează mari probleme. Sunt multe greşeli tehnice, iar pe finalul meciului cu CSM Bucureşti acest lucru ne-a costat. Sunt jucătoare tinere care trebuie să crească, ca să reuşim să facem un campionat bun”, a declarat antrenorul Ion Crăciun, care o va avea la dispoziţie pentru aceast turneu şi pe Dorina Jerebie - Cărbune. După un sezon petrecut în Turcia, la formaţia Uskudar BSK, extrema dreaptă şi-a exprimat dorinţa de a reveni acasă. În vârstă de 25 de ani, Dorina Cărbune s-a alăturat lotului constănţean la începutul acestei săptămâni. „Dorina se pregăteşte cu echipa şi, dacă antrenorul Ion Crăciun va fi mulţumit de evoluţia sa în turneul din Bulgaria, o vom legitima, mai ales că este o jucătoare crescută la Constanţa şi care, sunt convins, nu şi-a spus ultimul cuvânt”, a declarat, pentru site-ul clubului, preşedintele Gheorghe Slabu. Programul Tomisului la turneul de la Veliko Târnovo este – vineri: Tomis - Grecia (ora 16.00); sâmbătă: Turcia - Tomis (ora 16.00); duminică: Bulgaria - Tomis (ora 12.00). În cadrul turneului se vor acorda şi premii individuale pentru cel mai bun portar, cea mai bună jucătoare şi trofeul pentru cea mai bună marcatoare. „Avem trei meciuri foarte utile în Bulgaria şi sperăm să facem o figură frumoasă. Este bine să joace toate fetele pentru că la un moment dat avem nevoie şi de rezerve în teren ca să ne ajute”, a declarat extrema Tomisului, Nicoleta Rusu.