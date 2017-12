CS Tomis le-a achiziţionat pe Georgiana Pătru şi Mihaela Blaga

Ratarea obiectivului şi în sezonul 2008-2009 nu a rămas fără urmări pentru formaţia feminină de handbal CS Tomis Constanţa. Clasarea pe poziţia a şasea la finalul Ligii Naţionale şi pierderea calificarii în cupele europene pentru al doilea sezon consecutiv a nemulţumit conducerea clubului, care a convocat la sfîrşitul săptămînii trecute o şedinţă extraordinară, la care au participat atît jucătoarele, cît şi membrii conducerii tehnice. La finalul acesteia, preşedintetele clubului constănţean, Gheorghe Slabu, a anunţat primele achiziţii ale clubului din această vară, dar şi handbalistele care vor părăsi definitiv gruparea constănţeană. Astfel, s-a renunţat la cele două azere, Marina Tankaskaya şi Anna Jafarova, precum şi la croata Filipa Ackar, în timp ce au fost perfectate contractele a două jucătoare care vor face parte din lotul Tomisului în sezonul următor, extrema stîngă Georgiana Pătru (33 ani şi 94 de goluri marcate în acest sezon) şi portarul Mihaela Blaga (37 de ani), ambele de la Oţelul Galaţi. „Din păcate nu putem privi nici acest campionat cu capul sus. Avem capul plecat şi ne pregătim să o luăm de la capăt. Nu vor mai fi jucătoare străine. Am făcut o greşeală imensă acceptînd ca ele să semneze pe un an, plus un an. Al doilea an nu s-a mai semnat, pentru că aveau nişte pretenţii financiare mult peste valoarea lor. Eu nu îmi permit să stric vestiarul pentru două-trei jucătoare. Am renunţat la ele şi am reuşit să le aducem pe Georgiana Pătru şi Mihaela Blaga. Cele două au semnat pentru o perioadă de doi ani”, a declarat Slabu, care spune că această campanie de achiziţii este abia la început: „Sînt hotărît să pornim cu dreptul în campionatul viitor. În acest sens, vom avea unele achiziţii de marcă, achiziţii care se vor ridica aproape de nivelul echipelor din Vîlcea şi Braşov. Poate că sînt prea încrezător, dar zic că dacă se vor finaliza, probabil că anul viitor vom avea posibilitatea să ne batem la locurile 2-3”. O altă jucătoare care va face parte din lotul Tomisului este Diana Druţu, care a revenit după ce a fost împrumutată pentru un an la Oţelul Galaţi, în timp ce mai multe jucătoare împrumutate şi-au manifestat intenţia de a reveni la Constanţa.