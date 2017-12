CS Tomis luptă pentru podium la Brăila

Neînvinsă în acest an, formaţia de handbal feminin CS Tomis Constanţa înfruntă astăzi, de la ora 16.00, în Sala “Danubius” din Brăila, echipa locală Dunărea, una dintre cele mai dificile adversare din Liga Naţională. Întâlnirea dintre cele două formaţii este derby-ul etapei a 12-a, penultima din turul campionatului, mai ales că miza partidei este una destul de importantă: un loc pe podium. Duelul se anunţă unul extrem de crâncen, ţinând cont de faptul că ambele echipe şi-au propus să ajungă printre primele trei în acest sezon şi au înregistrat un parcurs foarte bun în acest început de an. Handbalistele constănţene speră să nu-şi întrerupă seria victoriilor, mai ales că un succes în faţa brăilencelor ar apropia şi mai mult formaţia pregătită de Goran Kurtes şi Victor Dăbuleanu de locul secund. „Am avut parte de o pregătire bună în meciul cu Rulemntul Braşov. A fost rulat tot lotul, iar domnul profesor a încercat să pregătească foarte bine meciul cu Brăila, care este un meci foarte greu. În urma lui se va decide locul pe podium. Noi vrem să contrazicem faptul că Dunărea Brăila este cea de-a doua echipă din campionat şi să demonstrăm că noi merităm să fim acolo”, a declarat Andreea Tîlvîc, interul Tomisului,. Aflată la trei puncte distanţă de locul 2, CS Tomis (locul 7, 12 puncte) nu îşi mai permite niciun pas greşit, singura variantă pentru a nu părăsi “plutonul” (nu mai puţin de cinci formaţi au câte 15 puncte!!!) fiind victoria la Brăila. „Brăila este o echipă solidă. Are jucătoare de valoare, cum ar fi Ada Moldovan, care a fost convocată şi la lotul naţional. Eu sper să putem face un joc bun şi să câştigăm şi acolo cele două puncte puse în joc”, a spus şi secundul echipei de la ţărmul mării, Victor Dăbuleanu.

Tot în etapa a 12-a mai sunt programate astăzi următoarele întâlniri: Cetate Deva - HCM Buzău, Rulmentul Braşov - HCM Roman, Ştiinţa Bacău - Oţelul Galaţi, U. Jolidon Cluj - U. Reşiţa, Oltchim Rm. Vîlcea - HCM Baia Mare şi HC Zalău - Rapid.

Clasament

1. Oltchim 11 11 0 0 409-249 22

2. HCM Roman 11 7 1 3 278-229 15

3. HCM Baia Mare 11 7 1 3 330-282 15

4. U. Cluj-Napoca 11 7 1 3 301-255 15

5. Dunărea Brăila 11 7 1 3 337-296 15

6. HC Zalău 11 7 1 3 293-278 15

7. CS TOMIS 11 6 0 5 298-277 12

8. Oţelul Galaţi 11 5 0 6 291-305 10

9. U. Reşiţa 11 4 1 6 289-295 9

10. Rulmentul* 11 4 0 7 298-316 7

11. Cetate Deva* 11 4 0 7 267-293 7

12. HCM Buzău* 11 3 1 7 280-341 6

13. Rapid 11 1 0 10 265-441 2

14. Ştiinţa Bacău 11 0 1 10 268-347 1

* - Echipele Rulmentul Braşov, Cetate Deva şi HCM Buzău sunt penalizate cu câte 1 punct