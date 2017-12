CS Tomis mizează pe finalul campionatului pentru un loc de cupă europeană

După trei săptămîni de pauză, Liga Naţională feminină de handbal revine în actualitate joi, cînd sînt programate cinci partide contînd pentru etapa a 21-a. Doar şase etape au mai rămas de disputat din acest campionat, lupta anunţîndu-se din ce în ce mai încinsă pentru formaţiile care îşi doresc să încheie sezonul în obiectivul stabilit. Excepţie de la acest lucru nu face nici formaţia constănţeană CS Tomis, care mizează pe finalul campionatului pentru a-şi îndeplini obiectivul. Aflată pe poziţia a şasea a clasamentului, echipa antrenată de Dumitru Muşi şi Mircea Bucă are un program mai lejer în următoarele etape. Dacă joi, de la ora 18.00, va înfrunta la Deva formaţia gazdă CSM Cetate, în următoarele etape Tomis va da piept cu CSM Ploieşti (acasă, 25 aprilie), HCM Buzău (în deplasare, 29 aprilie), U. Jolidon Cluj (acasă, 5 mai), HC Zalău (deplasare, 10 mai) şi KZN Slatina (acasă, pe 16 mai). Aşadar, echipe în faţa cărora s-a impus la finalul turului, reuşind astfel să părăsească subsolul clasamentului, unde ajunsese după începutul slab de campionat. Un singur pas greşit poate însă periclita îndeplinirea obiectivului, mai ales că lupta pentru un loc de cupă europeană este una strînsă, nu mai puţin de şase echipe (excepţie de la acest calcul făcînd Oltchim Rm. Vîlcea şi Rulmentul Braşov, care ocupă primele două locuri în clasament cu un avans consistent) păstrînd şanse reale de a ajunge într-o competiţie europeană în sezonul viitor. „Mizăm pe ultimele şase etape pentru a ne îndeplini obiectivul. Într-adevăr, calculele arată că dacă vom cîştiga cele 12 puncte rămase avem şansa de a ajunge pe podium, însă nu vor fi şase etape uşoare. Trebuie să fim atenţi pentru că întîlnim echipe care pot pune probleme în orice moment şi care au la rîndul lor obiective de îndeplinit. Pînă la urmă, cred că a fost binevenită şi această pauză pentru că ne-a dat ocazia să pregătim aceste etape, iar fetele sînt odihnite şi motivate pentru aceste meciuri. Am avut şi un turneu de pregătire util la Brăila şi am avut timp să mai punem anumite lucruri la punct”, a declarat antrenorul Tomisului, Mircea Bucă. De altfel, Tomisul a plecat ieri dimineaţă spre Deva cu întreg lotul, singura handbalistă incertă pentru partida cu CSM fiind doar Cristina Georgescu, care s-a accidentat în turneul de la Brăila.