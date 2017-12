CS Tomis pregăteşte meciul decisiv cu Dunărea Brăila

Cinci echipe şi-au depus candidatura la un loc de cupă europeană în acest final de sezon din Liga Naţională de handbal feminin, însă doar trei locuri mai sunt disponibile, în condiţiile în care Oltchim Rm. Vîlcea este deja campioană, iar U. Jolidon Cluj pare să-şi fi asigurat medaliile de argint. CS Tomis Constanţa se numără printre aspirantele la o prezenţă într-una dintre întrecerile intercluburi continentale, dar pentru a reuşi acest lucru are nevoie şi de cele patru puncte puse în joc în ultimele două etape din acest campionat. Penultima etapă a LN este programată mâine, în etapa a 25-a CS Tomis urmând să înfrunte chiar una dintre rivale, Dunărea Brăila. Partida programată în Sala Sporturilor din Constanţa, de la ora 18.00, se anunţă o adevărată finală pentru ambele formaţii. „Toate meciurile de până acum au fost foarte grele, fiecare în felul lor. Am ajuns totuşi la un nivel la care meciul cu Brăila se anunţă decisv. El poate salva un campionat întreg. Cred că fetele sunt realiste şi pot conştientiza acest lucru. Este un moment în care trebuie să ne mobilizăm la maximum. Trebuie să găsim soluţii în teren şi să reuşim un rezultat bun pentru noi. Ar fi păcat dacă nu se va întâmpla acest lucru, pentru că s-a muncit foarte mult pentru a se ajunge la acest moment”, a declarat antrenorul Tomisului, Ion Crăciun. Neînvinse de opt etape, handbalistele constănţene par însă hotărâte să nu rateze şansa de a-şi îndeplini obiectivul, deşi parcursul din turul campionatului preconiza unul dintre cele mai slabe rezultate din ultimele sezoane. „Noi avem un moral foarte bun după aceste ultime etape. Au fost foarte grele, dar la finele lor am ieşit învingătoare, iar atmosfera este din ce în ce mai bună şi ne simţim mult mai unite. Avem şansa să salvăm un întreg campionat cu acest meci. Este unul foarte greu, dar sper să îl câştigâm. Ţinând cont de faptul că este ultima noastră şansă la un loc de cupă europeană sperăm într-un rezultat pozitiv. Încercăm zilele acestea să ne antrenăm cât mai bine pentru a putea întâmpina cât mai puternic pe Dunărea Brăila. Este o echipă ajutată foarte mult şi de Ada Moldovan, pe care sperăm să o blocăm cât mai bine, dar nu numai pe ea. Să sperăm că vom ieşi noi învingătoare”, a spus pivotul Alexandra Iovănescu.