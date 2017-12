CS Tomis rămîne în grafic după remiza de la Cluj

După ce a început anul în forţă, formaţia feminină de handbal CS Tomis Constanţa păstrează în continuare şanse de a ajunge pe un loc de cupă europeană pînă la sfîrşitul turului. Punctul cîştigat în duelul cu Universitatea Jolidon a făcut ca formaţia constănţeană să rămînă pe poziţia a şaptea în clasament. Deşi victoria era soluţia cea ideală pentru Tomis, oficialii clubului constănţean s-au arătat mulţumiţi de rezultat. „Am crezut în şansa noastră pînă în ultimul moment, iar cu o doză de noroc ceva mai mare poate decît ne aşteptam, am reuşit să obţinem un rezultat bun pentru noi. A fost o deplasare lungă şi obositoare, iar punctul obţinut ne mulţumeşte, deşi valoarea jocului nostru a fost sub rezultatul înregistrat, pentru că ele ne-au condus aproape tot jocul. Este de apreciat faptul că nu am cedat şi ne-am luptat pînă în ultimul moment”, a declarat Dumitru Muşi, directorul tehnic al Tomisului. În lipsa Mihaelei Seifer, cea mai bună marcatoare a Tomisului a fost Dorina Jerebie-Cărbune, extrema constănţeană reuşind să confirme în ultimele două partide de ce a fost considerată la un moment dat una dintre speranţele handbalului românesc. „Jerebie a făcut parte din lotul naţional de junioare, unde a avut rezultate bune, şi a cochetat şi cu lotul de senioare. I-am spus că este timpul ca ea să confirme pentru că lumea nu are răbdare să aştepte la nesfîrşit şi ea are calităţile necesare pentru acest lucru”, a spus Muşi. Ajunse ieri dimineaţa în Constanţa, handbalistele antrenate de Mircea Bucă şi Dumitru Muşi au efectuat o şedinţă de recuperare după-amiază, la Centrul Spa al Hotelului “Iaki”. Antrenamentele vor fi reluate astăzi, formaţia constănţeană urmînd a da piept duminică, pe teren propriu, cu echipa manageriată de Gheorghe Tadici, HC Zalău. Penultimul duel din acest tur se anunţă din nou unul dificil, Zalăul reuşind în ultima etapă să smulgă un punct de la Dunărea Brăila, asta după ce pînă şi Oltchimul s-a impus cu greu în faţa acesteia. „Zalăul a fost întotdeauna o echipă incomodă, iar odată cu revenirea domnului Gheorghe Tadici echipa cunoaşte un plus. Vizavi de colaborarea mea cu dînsul la echipa naţională, ţin să vă spun că ori de cîte ori echipele noastre de club s-au întîlnit, fiecare ne-am dorit victoria. Sînt convins că şi de această dată va fi la fel, aşa că ne aşteaptă, cu siguranţă, o partidă grea, mai ales că diferenţa în clasament între echipele ce luptă pentru un loc de cupă europeană şi cele care luptă pentru evitarea retrogradării este foarte mică. O singură înfrîngere te poate scoate definitiv din obiectiv şi te poate arunca în subsolul clasamentului”, a explicat Muşi.