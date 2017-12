CS Tomis se îndepărtează de obiectiv

Deşi aveau nevoie ca de aer de cele două puncte puse în joc în cea de-a 24-a etapă a Ligii Naţionale de handbal feminin, jucătoarele constănţene s-au împiedicat din nou în drumul spre cupele europene. Duelul de duminică, din Sala Sporturilor din Constanţa, cu U. Jolidon Cluj, s-a încheiat cu o surprinzătoarea înfrîngere a Romisului, scor 25-28 (13-13) care reduce mult şansele formaţiei constănţene de a evolua în sezonul următor în cupele europene. Încurajate de victoria obţinută etapa trecută în faţa celor de la Dunărea Brăila, clujencele au părut mult mai avide de puncte în partida de la Constanţa decît gazdele. După o primă repriză echilibrată, elevele lui Gheorghe Covaciu s-au dezlănţuit în cea de-a doua parte a întîlnirii prin cei doi pioni de bază ai echipei, Marinela Gherman şi Mihaela Ani-Senocico şi au sărbătorit la final evitarea retrogradării. În schimb, Tomisul a părut o echipă apatică, singurele soluţii venind doar de pe extrema dreaptă, acolo unde Dorina Jerebie-Cărbune a fost, din nou, handbalista cu cel mai bun randament. Şi Doina Lupu-Avram a avut o prestaţie bună în poartă, dar cu toate acestea Tomisul nu a reuşit să evite înfrîngerea, ci doar să mai diminueze din diferenţă, după ce Clujul a condus şi la o diferenţă de cinci goluri, 19-24 (min. 47). „Nu înţeleg ce s-a întîmplat cu echipa în repriza a doua. A fost o lipsă de inspiraţie în atac şi o lipsă de colaborare în apărare care ne-au costat. Acum nu ne rămîne decît să mergem să ne batem la Zalău şi să cîştigăm ultimul meci de acasă pentru că şanse teoretice mai sînt”, a declarat Mircea Bucă, antrenorul Tomisului. „Îmi pare rău pentru Tomis, dar mă bucur foarte mult pentru echipa noastră pentru că am reuşit să facem un meci bun şi să obţinem o victorie meritată. Sîntem o echipă tînără, cu fete de perspectivă, care nu au reuşit în primul an să facă prea multe, dar cred că de la anul o să-şi arate adevărata valoare. Pentru mine nu este un sacrificiu că am evoluat însărcinată pînă acum. A fost un lucru pe care trebuia să-l fac ca să-mi ajut echipa să rămînă în Ligă. Cineva, acolo sus, poate mă iubeşte şi o să mă ajute să duc pînă la final campionatul şi să-i fie bine şi copilaşului”, a spus Mihaela Ani-Senocico. Marcatoarele întîlnirii au fost - CS Tomis: Cărbune 8 goluri, Achar 7g, Iovănescu 3g, Tankaskaya 3g, Jafarova 2g, Topa 1g, Pîrîianu 1g; U. Cluj: Ani-Senocico 9g, Gherman 8g, Bîrsan 3g, Dincă 3g, Paraschiv 1g, Joldeş 1g, Todorache 1g, Jula 1g, Oltean 1g.

Celelalte rezultate ale etapei: Rulmentul Braşov - CSM Ploieşti 36-26; Cetate Deva - Hidroconcas Buzău 28-29; Dunărea Brăila - HC Zalău 25-23; Oltchim Rm. Vîlcea - KZN Slatina 37-14; HCM Baia Mare - Rapid Bucureşti 30-24; HCM Roman - HC Oţelul Galaţi 14-14.

Clasament

1. Oltchim Rm. Vîlcea 24 23 0 1 835-571 46

2. Rulmentul Braşov 24 21 2 1 917-677 44

3. Oţelul Galaţi 24 14 1 9 690-631 29

4. Dunărea Brăila 24 12 3 9 665-640 27

5. Rapid Bucureşti 24 12 2 10 746-754 26

6. HCM Baia Mare 24 12 1 11 679-649 25

7. CS TOMIS 24 12 1 11 658-681 25

8. HCM Roman 24 10 2 12 581-642 22

9. HC Zalău 24 9 3 12 615-614 21

10. Hidroconcas Buzău 24 10 1 13 605-687 21

11. U. Jolidon Cluj 24 8 1 15 689-722 17

12. Cetate Deva 24 8 1 15 629-695 17

13. CSM Ploieşti 24 6 1 17 663-714 13

14. KZN Slatina 24 1 1 22 608-903 3