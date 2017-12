CS Tomis şi-a reluat pregătirile

Cea mai longevivă formaţie din Liga Naţională în handbalul feminin românesc, CS Tomis, s-a reunit, vineri, în vederea pregătirii sezonului 2011/2012. Fără Mihaela Pîrîianu, care se pare că nu va mai continua la formaţia constănţeană, dar cu Mariana Tudora pe post de antrenor secund şi Doina Avram, antrenor cu portarii, CS Tomis are în acest moment doar 13 jucătoare în lot. „Din păcate doar nouă dintre ele au fost prezente la antrenament pentru că patru sunt accidentate. Astăzi (nr: vineri) am făcut primele două antrenamente pe plaja Modern, sâmbătă mai facem unul, iar apoi vom începe de luni un program mai accentuat de pregătire. Am început mai târziu faţă de celelalte echipe din campionat şi trebuie să intrăm în ritm într-un timp scurt. Important este că echipa s-a salvat şi va continua în Liga Naţională“, a declarat antrenorul secund Mariana Tudora. La începutul săptămânii viitoare se va şti şi antrenorul principal al echipei, existând informaţii că se discută cu doi tehnicieni de valoare, unul din ţară şi altul din străinătate. În plus, lotul va fi întărit cu mai multe handbaliste. „Este clar că avem nevoie de cel puţin trei-patru handbaliste cu experienţă. Din lotul actual nu le putem trece la acest capitol decât pe Raluca Avram, Alexandra Iovănescu, Oana Cîrstea sau Daniela Arfir, ultima având doar un singur sezon în Liga Naţională. Din fericire a confirmat aşteptările, a trecut repede peste tracul debutului şi a profitat de şansa pe care a avut-o, devenind o jucătoare de bază. Aceeaşi şansă o vor avea şi junioarele venite de la CSŞ sau LPS Iaşi. Au posibilitatea de a debuta în Liga Naţională, de a-şi face rapid un nume la o echipă de tradiţie din handbalul feminin românesc“, a precizat directorul executiv al CS Tomis, Paul Alexe. În privinţa obiectivului pentru noul sezon, acesta va fi menţinerea în Liga Naţională şi construirea unei formaţii competitive.

Lotul Tomisului în prezent: Raluca Avram, Mihaela Petrescu - portari; Daniela Arfir, Oana Cîrstea, Alexandra Iovănescu, Raluca Avram, Oana Bica (fostă junioară CSŞ 1 Constanţa), Cristina Strahan (fostă junioară CSŞ 1), Adina Zlăvog, Andreea Vasiliu şi Mădălina Toma (toate trei de la LPS Iaşi), Mihaela Stănciulescu (revenită după împrumutul la CSM Slobozia) şi Roxana Bratu (ex - HCM Buzău) - jucătoare de câmp.