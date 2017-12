CS Tomis speră să obţină un punct la Braşov

După un început slab de campionat, formaţia feminină de handbal CS Tomis Constanţa (locul 6, 21 de puncte) a revenit în lupta pentru accederea într-o cupă europeană. Victoria obţinută duminică, în faţa principalei sale adversare, Dunărea Brăila, a readus optimismul în tabăra constănţeană, care speră la un rezultat favorabil chiar şi în partida cu Rulmentul Braşov (locul 2, 34p), programată duminică, de la ora 11.00, în deplasare. „Ne ducem să ne încercăm norocul şi încrezători că poate vom obţine un rezultat bun. Dacă Dunărea Brăila a reuşit acolo să obţină un punct nu văd de ce nu am putea şi noi. Dacă vom juca la fel cum am făcut-o cu Brăila cred că orice este posibil”, a declarat antrenorul Tomisului, Mircea Bucă. Buna dispoziţie s-a instalat şi în rîndul handbalistelor, care speră să smulgă un punct important Braşovului, înainte de pauza pe care Liga Naţională o va lua pînă pe 16 aprilie. „Depinde doar de noi să obţinem un rezultat bun acolo. Sîntem într-o formă bună după aceste etape în care am scos rezultate bune şi sperăm la un punct şi de la Rulmentul”, a declarat Ionela Topa. „Ma gîndesc că dacă vor trata cu aceaşi seriozitate jocul cu Rulmentul, nu este exclus ca să producem o surpriză. Dacă Brăila a reuşit să ia un punct de acolo, noi de ce nu am fi mai îndrăzneţi şi să venim cu două. Nu vom merge acolo ca şi cînd am fi gata înfrînţi, vom profita de şansa noastră”, s-a arătat încrezător şi preşedintele clubului, Gheorghe Slabu, înaintea ultimei partide de foc pentru Tomis din acest sezon. Întîlnirea de la Braşov va fi arbitrată de Adrian Nacu şi Adrian Rucoi, ambii din Tg. Mureş.

Celelalte partide ale etapei: Dunărea Brăila - Cetate Deva; HCM Baia Mare - HCM Buzău, HCM Roman - U. Jolidon Cluj; Oţelul Galaţi - HC Zalău; Rapid Bucureşti - KZN Slatina. Vineri seară s-a disputat întîlnirea Oltchim Rm. Vîlcea - CSM Ploieşti, scor 36-32.

Clasament

1. Oltchim Rm. Vîlcea 20 19 0 1 690-483 38

2. Rulmentul Braşov 19 16 2 1 717-530 34

3. Oţelul Galaţi 19 11 0 8 553-510 22

4. Rapid Bucureşti 19 10 2 7 587-595 22

5. Dunărea Brăila 19 9 3 7 535-523 21

6. CS TOMIS 19 10 1 8 518-526 21

7. HC Zalău 19 8 3 8 498-482 19

8. Hidroconcas Buzău 19 9 1 9 482-526 19

9. HCM Roman 19 8 1 10 456-524 17

10. HCM Baia Mare 19 7 1 11 519-528 15

11. Cetate Deva 19 7 1 11 513-558 15

12. U. Jolidon Cluj 19 6 1 12 553-574 13

13. CSM Ploieşti 20 4 1 15 552-598 9

14. KZN Slatina 19 1 1 17 498-714 3