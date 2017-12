Confruntată cu grave probleme financiare, CS Tomis Constanţa a început timid acest an, nereuşind să obţină vreo victorie în cele două etape disputate în Liga Naţională, chiar dacă adversarii au fost din partea inferioară a clasamentului. Astfel, după o înfrângere pe teren propriu, în faţa celor de la HCM Baia Mare, constănţencele au bifat doar un egal în fieful codaşei HCM Buzău. „Am avut meciul în mână, mai ales că am condus şi la trei goluri în repriza secundă. Din păcate, au intervenit ratările de la linia de 7 metri în momentele în care am fi putut să ne desprindem decisiv, dar şi unele decizii ale arbitrilor. Pe final, când conduceam la un gol diferenţă, am cerut time-out şi am încercat apoi să ducem un atac lung, dar, după două pauze, s-a dictat prepasiv. Totul s-a întâmplat atât de rapid, încât fetele nici măcar nu au observat că sunt în prepasiv. Apoi a venit eliminarea, deşi discutasem altceva pe plan tactic dacă pierdeam mingea. Din păcate, nu am reuşit să finalizăm ultimul atac, astfel încât am obţinut doar un egal. A fost un punct pierdut de noi, nu unul câştigat de gazde”, a explicat antrenorul Ionel Puşcaşu. Tehnicianul constănţean speră ca formaţia de pe litoral să spargă gheaţa mâine, de la ora 17.00, când va da piept, pe teren propriu, cu o altă codaşă, SCM Craiova, în etapa a 12-a. „Trebuie să ne mobilizăm şi să câştigăm meciul cu Craiova. Nu va fi uşor, pentru că fiecare echipă din subsolul clasamentului luptă cu disperare să se salveze de la retrogradare. Fetele au dovedit că au caracter, s-au pregătit bine şi au jucat cât au putut. Probleme au apărut în apărare, unde suntem vulnerabili, motiv pentru care am şi încasat multe goluri”, a adăugat Puşcaşu.