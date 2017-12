CS Tomis vrea să urmeze exemplul CVM Tomis

Ocupanta poziţiei a şasea în sezonul trecut al Ligii Naţionale de handbal feminin, formaţia CS Tomis Constanţa se poate lăuda la sfîrşitul acestui an cu o evoluţie mult mai bună în campionatul intern. După ce în sezonul 2006-2007 a ratat obiectivul fixat, clasarea în primele cinci poziţii ale Ligii Naţionale, conducerea grupării de pe litoral a hotărît aducerea la echipă a unor jucătoare care să acopere posturile deficitare. Astfel, după sosirea interului dreapta Georgescu Năniţă-Grigore - de la Oltchim Rm. Vîlcea (campioana României în sezonul trecut) şi a pivotului Alexandra Iovănescu - de la Rulmentul Braşov (vicecampioana României), dar şi prin revenirea portăriţei Simona Strungaru (căreia i-a expirat împrumutul la Oţelul Galaţi), extremei Dorina Jerebie (după o accidentare gravă) şi a Ramonei Văduva-Ştefan (după un an şi jumătate de întrerupere datorită naşterii primului copil), echipa a pornit în actualul sezon cu un suflu nou, obiectivul fiind acelaşi. Elevele lui Dumitru Muşi şi Ion Puşcaşu sînt în momentul de faţă la un pas de podium, chiar dacă pînă acum nu s-au disputat decît nouă etape, actualul sezon suferind numeroase întreruperi datorită participării echipei naţionale la diferite competiţii, ultima fiind chiar Campionatul Mondial din Franţa. Tocmai de aceea, handbalistele constănţene vor disputa joi, 3 ianuarie, de la ora 17.00, la Sala Sporturilor, în compania Oţelului Galaţi, primul joc oficial din 2008, în etapa a 10-a a LN. Nici în ceea ce priveşte evoluţiile din Cupele Europene, handbalistele constănţene nu stau rău. Chiar dacă în sezonul trecut fetele au părăsit Cupa Challenge încă din faza sferturilor de finală, CS Tomis şi-a propus ca în următorul an să ajungă pentru a doua oară în finala acestei competiţii. Pînă atunci însă gruparea constănţeană va înfrunta un adversar destul de incomod, urmînd să întîlnească în optimile de finală ale Cupei Challenge formaţia azeră ABU Baku.

Investiţiile vor continua şi în următorii ani

După ce anul acesta a ocupat locului al treilea în clasamentul celor mai bune echipe constănţene, oficialii clubului au declarat că au planuri ambiţioase pentru următorii doi-trei ani. Mai mult decît atît, preşedintele clubului, Gheorghe Slabu, a anunţat că îşi propune ca Tomisul să detroneze pe Club Volei Municipal Constanţa, declarată în 2007 cea mai bună grupare a judeţului. “Ne propunem ca în următorii ani să urmăn şi noi exemplul celor două echipe masculine, HCM şi CVM. Vrem să aducem şi noi un titlu la Constanţa, să egalăm performanţele lor şi chiar să luăm locul voleiului masculin de la Gala Sportului Constănţean”, a spus Slabu.