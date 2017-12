CS Tomis vrea un loc pe podium în sezonul următor

Chiar dacă actualul sezon de handbal feminin a luat sfîrşit în urmă cu o săptămînă, jucătoarele de la CS Tomis Constanţa nu au intrat în vacanţă. Sub conducerea antrenorului Dumitru Muşi, Mihaela Pîrîianu şi compania se pregătesc la Constanţa, urmînd să continue antrenamentele pînă la 1 iunie, cînd vor primi liber pentru o lună de zile. În acest timp, conducerea grupării de pe litoral creionează proiectul pentru sezonul viitor, în care pretenţiile sînt mult mai mari. “Sîntem în negocieri cu 3-4 jucătoare de valoare, care au putea să semneze săptămîna viitoare, dar nu vrem să dăm nume pînă nu vom parafa contractele. Am intenţionat să aducem şi un inter macedonean, dar sumele cerute de straniere sînt foarte mari şi cred că vom renunţa la această idee. Dacă vom face însă transferurile pe care ni le dorim din campionatul intern, vor pleca o parte din actualele jucătoare, pentru că nu ne putem permite un lot prea mare, dar cu siguranţă vom păstra vîrfurile din sezonul trecut. În cazul în care ne reuşeşte campania de achiziţii, obiectivul va fi clasarea pe locurile 2-4, dar trebuie să vedem şi ce vor transfera principalele contracandidate, Rulmentul Braşov şi Universitatea Jolidon Cluj. Oricum, primul loc este acontat de Oltchim Rm.Vîlcea”, a spus preşedintele CS Tomis, Gheorghe Slabu. Pe lîngă achiziţiile preconizate, lotul constănţean va fi întărit şi de revenirile celor două extreme, Ramona Văduva şi Dorina Jerebie, după o perioadă foarte de lungă de absenţă. “Practic, în acest sezon am jucat fără extremă dreapta. Am rămas fără extremă de mînă stîngă, iar după ce s-a accidentat şi Cristina Duican, au rămas doar Ionela Drilea şi Andreea Dospin, care nu au avut niciun fel de concurenţă”, a spus Slabu.

Pînă la sezonul următor, oficialii de la CS Tomis aşteaptă cu sufletul la gură deznodămîntul din finalele cupelor europene în care sînt implicate Oltchim Rm.Vîlcea şi Universitatea Cluj. Dacă una dintre cele două formaţii va reuşi să cîştige trofeul, constănţencele vor obţine dreptul de a participa în Challenge Cup, întrucît au încheiat Liga Naţională pe poziţia a şasea.