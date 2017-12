CS Volei 2004 Constanţa s-a întărit în pauza de iarnă

Pînă la reluarea Diviziei A1 de volei feminin a mai rămas o singură săptămînă, CS Volei 2004 Constanţa aflîndu-se pe ultima sută de metri a pregătirilor. Gruparea de pe litoral a efectuat un cantonament montan la Azuga, unde a acumulat pe plan fizic pentru restul sezonului. “Sînt mulţumit de felul în care s-au antrenat jucătoarele, chiar dacă o parte s-au confruntat cu mici probleme medicale. Din fericire, nu vom avea absenţe cauzate de accidentări la întîlnirea cu Penicilina Iaşi. De la revenirea la Constanţa, am făcut cîte două şedinţe de pregătire, iar sîmbătă ne gîndim să facem un joc-şcoală”, a explicat antrenorul Constantin Ferenţi. Tehnicianul speră ca la întîlnirea cu Penicilina Iaşi, din etapa a 15-a, programată sîmbătă, 27 ianuarie, de la ora 16.00, în Sala Sporturilor, să le aibă la dispoziţie şi pe cele două jucătoare din Serbia, Laura Tikvicki şi Miljana Djordjevic. Prima a anunţat că a rezolvat deja probleme legate de viză şi că va sosi la Constanţa în următoarele zile. “Miercuri a plecat în Serbia şi Laura, cu speranţa că va rezolva rapid formalităţile legate de viză. Eu sper să o pot folosi în disputa cu ieşencele”, a adăugat Constantin Ferenţi. Spre deosebire de debutul sezonului, lotul constănţean s-a îmbogăţit prin venirea Alexandrei Lieb, un secund în vîrstă de 23 de ani, care are 1,86 m şi a evoluat ultima oară pentru CSM Rm. Vîlcea. “Va semna cel mai probabil un contract pe o perioadă de un an şi jumătate, cu drept de renegociere în vară. Vom vedea dacă se va acomoda”, a explicat antrenorul constănţean. În plus, sînt discuţii şi pentru legitimarea Georgianei Surmei, tot secund, 19 ani, 1,78 m, care vine liberă de contract. În această săptămînă s-a antrenat cu echipa şi Adriana Vîlcu, revenită de la turneul de calificare la Campionatele Europene de cadete, desfăşurat în Rusia. Din păcate, reprezentativa României nu au obţinut calificarea în faza finală, pierzînd meciul decisiv, 2-3 cu Franţa.