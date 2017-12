CS Volei 2004 Tomis, în grafic la finalul anului

Ocupanta poziţiei a şaptea în sezonul trecut al Diviziei A1 la volei feminin, formaţia CS Volei 2004 Tomis Constanţa se poate lăuda la sfîrşitul acestui an cu una dintre cele mai bune evoluţii ale sale în campionatul intern. După ce sezonul trecut a ratat obiectivul fixat, şi anume clasarea pe una dintre primele patru poziţii ale clasamentului, conducerea grupării de pe litoral nu a renunţat la proiectul început în urmă cu doi ani şi a hotărît aducerea la echipă a unor jucătoare valoroase, care aveau în spate o experienţă vastă şi în cupele europene. Astfel, nu mai puţin de şapte jucătoare au ajuns să poarte în acest sezon tricoul Tomisului, iar rezultatele nu au întîrziat să apară. Printre noutăţile de la CS Volei 2004 Tomis Constanţa s-au numărat Maja Simanic (fosta coordonatoare de joc a naţionalei Serbiei), universalul american Sherisa Livingston (componentă a echipei naţionale a SUA), Georgeta Ciobanu (centru - sosită de la Unic Piatra Neamţ; jucătoare crescută la CSS 1 Constanţa şi care a evoluat şi la Farul pînă la desfiinţarea echipei), Ioana Pristavu (libero-ul venit de la campioana României, CSU Metal Galaţi), Claudia Cîrstoiu (centru - care a evoluat sezonul trecut la Dinamo), Teodora Strîmbu (coordonatoare - venită de la CSU Gaz Tg. Mureş) şi Svetlana Radostina-Chiţigoi (extremă - sosită de la Dinamo), la echipă fiind păstrate şi cîteva dintre jucătoarele care au confirmat în sezonul trecut: Adriana Vîlcu, Melania Alexe, Cătălina Necula, Tammy Mahon, Alexandra Lieb (reactivată) şi Adriana Bobi. Echipa a pornit în actualul sezon cu un suflu nou, dar cu un obiectiv neschimbat: primele patru poziţii ale clasamentului şi participarea în cupele europene! Şi, după 13 etape disputate pînă acum (11 ale turului şi două din retur), echipa pare a fi foarte aproape de a încheia unul dintre cele mai bune sezoane din istoria sa pe podim, elevele lui Aleksandar Boskovic şi Constantin Alexe fiind pe poziţia a doua în clasamentul Diviziei A1. „Am ajuns la Constanţa la începutul lunii februarie într-un moment în care echipa nu trecea printr-o perioadă bună. Am căutat să aflu cît mai multe informaţii înainte de a ajunge aici şi am încercat să facem în aşa fel încît să reuşim să redresăm situaţia. Nu ştiu în ce măsură am reuşit acest lucru, dar eu zic că locul şapte la finalul campionatului a fost unul meritat. Anul acesta am început un nou sezon cu o echipă din care nu a fost păstrată decît Tammy Mahon, iar acest lucru nu a fost uşor. Jucătoarele au sosit pe rînd şi astfel am fost nevoiţi să stabilim relaţii de joc cu doar trei săptămîni înainte de debutul campionatului. Acest lucru s-a văzut cel puţin în primele etape şi era normal pentru că o astfel de echipă are nevoie de timp pentru a se forma. Am speranţa că echipa va continua acest parcurs ascendent şi că ne vom bucura cu toţii la sfîrşit de un rezultat foarte bun”, a declarat Aleksandar Boskovic, antrenorul principal al jucătoarelor constănţene.