CS Volei 2004 Tomis, la un set de penultimul act al Cupei României

Formaţia feminină CS Volei 2004 Tomis Constanţa pare tot mai aproape de îndeplinirea obiectivului din Cupa României, după ce aseară a luat o opţiune importantă în vederea calificării în penultima fază a competiţiei. Elevele lui Aleksandar Boskovic şi Constantin Alexe au învins, cu 3-0 (25-14, 25-16, 25-17), Penicilina Iaşi, în manşa tur a sferturilor de finală, şi doar un set îi mai trebuie formaţiei constănţene în returul de săptămîna viitoare, de la Iaşi, pentru a se număra printre semifinalistele competiţiei. Deşi partida din Sala Sporturilor din Constanţa se anunţa una mult mai dificilă, moldovencele fiind cunoscute drept o adversară de temut pînă acum pentru voleibalistele constănţene, întîlnirea a fost dominată de gazde de la un capăt la altul. „Nu ne-am aşteptat să cîştigăm aşa uşor acest meci. Pe de altă parte şi noi am fost foarte motivate şi acest lucru s-a văzut, pentru că am dominat această partidă. Cred că 90 la sută problema calificării s-a rezolvat”, a declarat, la finalul partidei, extrema Tomisului, Radostina-Chiţigoi. „Este bine că am obţinut o victorie de 3-0. Ne uşurează misiunea pe care o avem de îndeplinit în returul de la Iaşi, unde nu mergem să cîştigăm doar un set, ci ne vom bate la victorie”, a spus şi antrenorul Aleksandar Boskovic. De cealaltă parte, antrenorul Penicilinei, Daniel Banu, a fost nemulţumit de prestaţia elevelor sale: „Fetele mele au avut o evoluţie modestă, avînd în vedere jocurile bune din campionat. Nu întîmplător am cîştigat acasă cu Tomis Constanţa şi cu Metal Galaţi. E o perioadă mai puţin bună, dar eu vreau să cred că sîmbătă echipa va arăta o altă faţă. E posibil ca Tomisul să joace finala, dacă nu vor întîlni în semifinală pe Metal Galaţi”. Penicilina Iaşi va rămîne la Constanţa pînă sîmbătă, cînd, de la ora 14.00, tot în Sala Sporturilor este programată întîlnirea din campionat.

Au evoluat - CSV 2004 Tomis (antrenori: Aleksandar Boskovic şi Constantin Alexe): Simanic - Livingston, Cîrstoiu-Gavrilescu, Ciobanu, Mahon, Radostina-Chiţigoi şi Pristavu - libero (a mai jucat: Vîlcu); Penicilina Iaşi (antrenori: Daniel Banu şi Rareş Puni): Pavlova - Nicolau, Ivanyuschina, Popa, Ionescu, Koleva (au mai jucat: Chilea şi Melinte). Au arbitrat: Cornel Malaxia şi Ştefan Becico. Celelalte rezultate din sferturi: Ştiinţa Bacău - Dinamo Bucureşti 3-2, CSU Metal Galaţi - SCM U. Craiova 3-0 (meciul retur se joacă azi, tot la Galaţi) şi CSU Tg. Mureş - Unic Piatra Neamţ 1-3.