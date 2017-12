CS Volei 2004 Tomis, nicio şansă în faţa campioanei

Prima partidă din turneul play-off al Diviziei A1 la volei feminin s-a soldat cu o înfrîngere pentru echipa CS Volei 2004 Tomis Constanţa. Jucătoarele pregătite de Alexandar Boskovic au cedat, ieri, în Sala “Tomis”, cu 0-3, în duelul cu CSU Metal Galaţi, ocupanta primului loc în clasament la finalul sezonului regulat. În ciuda aparenţelor, partida a fost una disputată şi mult mai echilibrată. Voleibalistele constănţene au început bine jocul, dînd impresia că pot domina partida, în ciuda faptului că aveau în faţă o echipă mult mai titrată. Spre disperarea antrenorului echipei oaspete, Zoran Terzic, gălăţencele s-au lăsat dominate în primul set, dar au preluat conducerea spre final, impunîndu-se cu 25-21. Istoria s-a repetat şi în cel de-al doilea set, cînd gazdele şi-au pierdut din nou concentrarea spre final, iar parţialul a fost adjudecat de adversare tot cu 25-21. În cel de-al treilea set situaţia a fost mult mai clară, gălăţencele conducînd în permanenţă şi depărtîndu-se pentru prima oară în această partidă la şase puncte, 15-9. Chiar dacă gazdele s-au apropiat la doar două puncte, 15-13, gălăţencele au încheiat definitiv conturile, impunîndu-se în cel de-al treilea parţial cu 25-19. „A fost un meci în care am făcut din nou multe greşeli. Sigur, şi adversara noastră de azi (n.r. - ieri) a fost foarte puternică, însă noi am pierdut multe puncte pe mîna noastră. Atunci cînd pierzi nu pot să spui că ai jucat bine, chiar dacă pe alocuri am dominat partida”, a declarat antrenorul Aleksandar Boskovic.

Au evoluat - CS Volei 2004 Tomis: Cundy - Necula, Alexe, Marjanovic, Djordjevic, Mahon şi libero: Koseoglu (a mai jucat: Prisecaru); CSU Metal Galaţi: Miclea - Mureşan, Onyejekwe, Marinkovic, Ostojic, Martinez şi libero: Pristavu (a mai jucat: Dumitru).

Tot în play-off s-au mai disputat două partide: Dacia Mioveni - Dinamo Bucureşti 0-3 (15-25; 6-25; 13-25) şi Penicilina Iaşi - Ştiinţa Bacău 2-3 (25-23, 18-25, 25-22, 15-25, 11-15). Primul joc din duelul CSU Gaz Tg. Mureş - Unic Piatra Neamţ a fost amînat pentru 2 aprilie.