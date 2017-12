CS Volei 2004 Tomis pregăteşte prima partidă din 2009

O singură zi a mai rămas pînă la reluarea Diviziei A1 de volei feminin, CS Volei 2004 Tomis Constanţa aflîndu-se pe ultima sută de metri a pregătirilor pentru debutul oficial în noul an. După ce la sfîrşitul săptămînii trecute a disputat două partide amicale în compania celor de la Levski Sofia (clasată pe poziţia a doua în campionatul intern), ambele cîştigate cu 3-1, voleibalistele constănţene privesc cu încredere partida de sîmbătă (ora 17.00), cînd în Sala Sporturilor din Constanţa soseşte medaliata cu bronz în sezonul trecut, Ştiinţa Bacău. Cum înfrîngerea din tur nu a fost uitată nici pînă acum de elevele lui Aleksandar Boskovic şi Constantin Alexe, acestea speră într-o revanşă sîmbătă, o revanşă care le-ar putea consolida totodată şi poziţia a doua deţinută acum în clasament. „Nu am avut şansa să cîştigăm acolo, deşi am început bine partida. Ştiam că ne va fi greu să ne impunem pe terenul lor, dar acum ne-am pregătit mai bine şi cred că dacă ne vom face jocul nu vom avea probleme în a ne adjudeca victoria”, a declarat Maja Simanic. „Terenul propriu o să ne avantajeze. Să sperăm că ne vom păstra invincibilitatea şi în partida cu Bacăul şi că nu vom pierde nici sîmbătă vreun set”, a spus şi Claudia Cîrstoiu. Voleibalistele Tomisului nu au uitat nici că astăzi, la sediul Federaţiei Române de Volei, va avea loc, din nou, tragerea la sorţi a partidelor din sferturile de finală ale Cupei României. „Cred că e o chestiune de noroc, dar nu era corect dacă fiecare echipă puternică avea parte de un adversar mai slab cotat. Era cred prea devreme să jucăm cu Galaţi. E mai bine mai încolo. Mai sînt două jocuri şi trebuie să le cîştigăm pe amîndouă dacă vrem să mergem în Final Four”, a spus Simanic. În schimb, antrenorul Aleksandar Boskovic s-a arătat dezinteresat de numele adversarei pe care o va întîlni în sferturi: „Nu mă interesează cu cine cădem. Important este să ne facem jocul cît mai bine posibil la timpul respectiv. Poate vom nimeri din nou cu Galaţi. Nu contează”.