Deputatul PSD Iuliu Nosa a declarat, vineri, că scandalul privind achiziţionarea celor 24 de avioane F16 are în spate lucruri necurate, afirmând că, dacă Parlamentul nu va valida decizia CSAT, achiziţia ar trebui anulată, însă în “România lui Traian Băsescu se poate întâmpla orice”. “Ce s-a întâmplat de la şedinţa CSAT încoace dovedeşte că acolo e ceva în spate. Ar fi fost normal ca achiziţia avioanelor să se facă în urma unei licitaţii publice, conform cu normele UE. Suntem un stat membru al UE, ar fi trebuit să ţinem seama de asta”, a declarat Iuliu Nosa. CSAT a aprobat, marţi, propunerea MApN de achiziţionare a 24 de avioane F16 în uz, documentul urmând să fie trimis Parlamentului spre dezbatere şi decizie. MApN a informat că achiziţionarea avioanelor F16 aprobată de CSAT va costa aproximativ 1,3 miliarde dolari, primele aparate, cu o resursă de zbor estimată la încă 10-15 ani, urmând să ajungă în România în 2013, o etapă strategică ulterioară fiind achiziţionarea a încă 24 de aeronave de acest tip, dar noi. Consorţiul european Eurofighter s-a declarat dezamăgit de hotărârea României de a cumpăra 24 de avioane de vânătoare F-16 de ocazie, acuzând lipsa unui contract offset. “În situatia economică dificilă în care se află România, pentru o sumă similară celei pe care România intentionează să o cheltuiască pe 24 de avioane F-16 uzate, Eurofighter ar fi putut oferi un pachet financiar cuprinzător şi nu doar ar fi furnizat Forţelor Aeriene Române un aparat de zbor mult mai eficient şi mult mai performant decât F-16, dar ar fi oferit şi un offset substanţial industriei române, asigurând astfel locuri de muncă pe termen lung pentru sute de tehnicieni şi specialişti, precum şi posibilitatea de a-şi extinde expertiza tehnologică datorită unui program precum Eurofighter, de cea mai nouă generaţie din Europa”, sustine compania într-un comunicat de presă. La rândul său, deputatul PNL Mihăiţă Calimente a declarat, vineri, că “CSAT ar trebui desfiinţat pentru că este inutil şi consumă resurse”. “Băsescu ar fi trebuit să desfiinţeze CSAT, dar şi lui îi place să fie şef peste această jucărie. Instituţia a fost concepută şi creată pentru a lua decizii peste capul Guvernului şi peste capul Parlamentului. Asemenea tip de organizare nu mai există în nicio ţară europeană, este doar un model sovietic preluat la începutul anilor \'90”, a declarat liderul PNL Arad. Şi fostul ministru al Apărării, Teodor Atanasiu, a declarat, vineri, că nu este profitabil ca Armata Română să achiziţioneze avioane second hand, precizând că tehnica veche presupune costuri mai mari decât cea nouă, pentru că are nevoie de modernizare, iar mentenanţa şi funcţionarea sunt mai scumpe.