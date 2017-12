CSAT se reunește marți la Cotroceni

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) se va reuni marți la Palatul Cotroceni, sub conducerea președintelui Klaus Iohannis, potrivit unor surse politice. Pe 18 mai, președintele Klaus Iohannis a declarat că ordinea de zi a viitoarei ședințe a CSAT a fost definitivată în urma unei discuții cu premierul Victor Ponta, precizând că aceasta conține o analiză a situației defrișărilor ilegale. "Între timp, lucrurile au evoluat și sunt hotărât să se discute în CSAT. Am avut săptămâna trecută o discuție cu primul-ministru pentru ordinea de zi a CSAT, procedură legală. Am definitivat ordinea de zi a viitorului CSAT și ea conține o analiză a situației în domeniu. Așteptăm materialele de la toate instituțiile abilitate pentru a avea o imagine asupra defrișărilor ilegale", a spus șeful statului la acea dată la Palatul Cotroceni.