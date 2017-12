Csepreghi ratează startul pregătirilor

Unul dintre jucătorii de bază de la HCM Constanţa, Alexandru Csepreghi, va rata startul pregătirilor, programat pe 11 iulie, după ce a fost operat în urmă cu trei săptămâni într-o clinică performantă din Szeged, în Ungaria. Interul stânga în vârstă de 24 de ani a suferit o intervenţie chirurgicală la genunchiul piciorului drept, unde a acuzat probleme încă din finalul sezonului trecut.

„Operaţia a decurs fără probleme, astfel că m-am putut ridica din pat şi am mers încă din prima zi. Am făcut o săptămână de pauză, după care mi-am scos firele şi am început recuperarea. Mare parte din exerciţii le-am făcut la Băile Felix, unde am beneficiat de condiţii bune”, a declarat Csepreghi, care a plecat ieri la Szeged pentru un nou control. „Medicul mi-a spus că va trebui să fac doar bicicletă, sală de forţă şi alergări uşoare încă trei săptămâni. Drept urmare, nu voi intra direct la antrenamente normale în momentul debutului pregătirilor pentru sezonul următor, pe 11 iulie. Am nevoie de timp pentru a-mi reface musculatura, dar sper să mă pregătesc cât mai rapid cot la cot cu coechipierii”, a spus internaţionalul român.