Csibi Barna continuă cu mesajele antiromâneşti

Csibi Barna, funcţionarul care l-a \"spânzurat\" în mod simbolic pe Avram Iancu, are un stand la târgul organizat de Zilele Sfântu Gheorghe, unde vinde diverse produse cu mesaje referitoare la Ţinutul Secuiesc sau Transilvania. La standul lui Csibi Barna pot fi cumpărate steguleţe cu stema Ungariei Mari, tricouri imprimate cu mesajul „Székelyföld nem Románia!” („Ţinutul Secuiesc nu e România!”) sau pe care harta României figurează fără Transilvania. Întrebat ce părere are despre concedierea sa, Csibi nu a dorit să comenteze. Zilele municipiului Sfântu Gheorghe au debutat în 1 mai şi s-au încheiat duminică. Peste 300 de evenimente au fost incluse, în acest an, în programul Zilelor Sfântu Gheorghe. Comisia de Disciplină a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) a propus demiterea lui Csibi Barna, pentru absenţe nemotivate de la locul de muncă, a declarat preşedintele ANAF, Sorin Blejnar.