CSM București, lider în grupa principală din Liga Campionilor

Echipa CSM București va începe din postura de lider faza grupelor principale din Liga Campionilor la handbal feminin, grație golaverajului mai bun față de echipa maghiară Gyor, deținătoarea trofeului. CSM București are 6 puncte și golaveraj +25, tot 6 puncte are și Gyori Audi ETO KC (golaveraj +15), în timp ce pe locul al treilea se află Rostov pe Don, cu 4 puncte. Tot 4 puncte are și echipa daneză Nykobing Falster Handbol, iar RK Krim Mercator Ljubljana și formația daneză FC Midtjylland încep cu câte 2 puncte. Duminică, în ultimul meci din Grupa A, CSM București a învins-o pe Vistal Gdynia cu 34-22.

Clasamentele finale după prima fază a grupelor:

Grupa A

1. CSM București 10 puncte

2. Nykobing Falster HK 8

3. RK Krim Mercator Ljubljana 6

4. Vistal Gdynia 0

Grupa B

1. Gyor 10 puncte

2. Rostov pe Don 8

3. Midtjylland 6

4. Brest 0

Grupa C

1. Vardar Skopje 12

2. FTC Cargo Hungaria 8

3. HC Thuringer 2

4. Larvik 2

Grupa D

1. Metz 10

2. Buducnost Podgorica 6

3. Bietigheim 6

4. Vipers Kristiansand 2

Primele trei clasate din fiecare grupă s-au calificat în grupele principale, iar ultima din fiecare grupă va evolua în Cupa EHF. La egalitate de puncte, departajarea s-a făcut în urma rezultatelor directe. În grupele principale, echipele au păstrat punctele obținute în partidele directe.

Grupa principală 1

1. CSM București 6 puncte (+25)

2. Gyor 6 (+15)

3. Rostov pe Don 4 (+3)

4. Nykobing Falster Handbol 4 (-9)

5. RK Krim Mercator 2 (-16)

6. FC Midtjylland 2 (-18)

Grupa principală 2

1. Vardar Skopje 8 puncte (+20)

2. Metz Handball 6 (+9)

3. FTC-Rail Cargo Hungaria 4 (+3)

4. Buducnost 4 (+3)

5. SG BBM Bietigheim 2 (-12)

6. Thuringer HC 0