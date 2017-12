CSM Bucureşti, “Regina” Europei în handbalul feminin

12:36:04 / 09 Mai 2016

Felicitari!

Bravo lor! Asta inseamna sa vrei performanta si sa investeasca oameni cinstiti in sport. Si cind te gindesti ca si aici la Constanta se putea face cel putin la fel, daca am fi avut oameni care sa doreasca binele sportului constantean si sa nu arunce banii pe cai verzi pe pereti (sau in anumite buzunare…).Acum se vede (si nu vreu sa pozez in viteazul de dupa razboi, dar am spus-o de mai multe ori) ca pariul cistigator in sporturile de echipa este sustinerea cluburilor feminine (sportul de echipa masculin a murit demult in Romania), CSM-ul bucurestean este dovada : CL la handbal feminin si Cupa Challenge la volei feminin. Si baza o aveam si la noi, dar interesele personale au primat, din pacate, si s-au indopat cu bani doua mirtoage falimentare...