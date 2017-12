CSM București vrea să-și apere trofeul cucerit anul trecut

Turneul Final al Ligii Campionilor la handbal feminin va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni, în Papp Laszlo Arena din Budapesta. Sâmbătă, de la ora 18.45, CSM București va juca în semifinale cu Vardar Skopje, iar de la ora 16.15 se vor înfrunta Buducnost Podgorica, echipa Cristinei Neagu, și Gyori Audi ETO KC.

Reamintim că formația bucureșteană este deținătoarea trofeului! La ediția de anul trecut, în care am avut exact aceleași semifinale, CSM a dispus de Vardar cu 27-21, iar Gyor s-a impus la limită în duelul cu Buducnost, 21-20. În finala mică, Vardar a trecut de Buducnost cu 30-28, iar CSM București a învins-o pe Gyor cu 29-26, după prelungiri și aruncări de departajare.

CSM se prezintă la Final Four-ul de la Budapesta cu şase jucătoare noi, Camile Ayglon, Gnonsiane Niombla, Paula Ungureanu, Majda Mehmedovic, Anastasia Lobach şi Simone Bohme, dar şi cu un antrenor nou, Per Johansson, raportat la echipa care a câştigat anul trecut trofeul. Chiar dacă se află la Bucureşti doar de câteva săptămâni, antrenorul a „cucerit” vestiarul şi este un argument puternic pentru campioana României la tot ce se va întâmpla în acest weekend.

„Nu este greu să fii antrenorul acestei echipe, dar le-am cerut fetelor să mă ajute la primul meci (n.r. - partida tur cu Ferencvaros Budapesta din sferturile de finală ale Ligii Campionilor). Încă nu aveam toate detaliile, dar au reacţionat aşa cum mă aşteptam. S-a respectat planul, fetele m-au ajutat foarte mult. Unul dintre secretele aceste este echipe este comunicarea. Discutăm toate detaliile, absolut orice, iar la final decid”, a declaratPer Johansson.

„În acest moment pot spune că sunt obosit de Vardar! Am văzut deja multe meciuri, au schimbat câţiva antrenori, am vrut să văd ce modificări s-au făcut pe parcurs. Individual, Vardar are o echipă extraordinară. Cred că nicio altă formaţie nu are atâtea individualităţi de cel mai înalt nivel. Pentru fiecare post au câte două soluţii foarte bune, iar în poartă trei handbaliste de valori apropiate. Nu aş schimba nicio jucătoare de la CSM Bucureşti cu cineva de la Vardar. Îmi iubesc fetele, aş face orice pentru ele, şi ele dau totul pentru echipă. Nu aş schimba nicio jucătoare”, a spus Per Johansson despre primul adversar din Final Four.

„Este foarte greu să aperi un asemenea trofeu, dar noi vom face totul pentru a păstra trofeul la Bucureşti. S-ar scrie istorie. Toată România ar trebui să fie mândră. Suntem un outsider periculos şi avem şansa noastră în faţa celorlalte echipe. Avem cea mai experimentată echipă, am mai jucat un Final Four anul trecut. Jucătoarele noastre au câştigat şi au pierdut Campionate Europene, Mondiale, Olimpice şi asta e o experienţă grozavă”, a conchis Johansson.

Campioana României va fi însoţită de foarte mulţi fani din ţară, aproximativ 1.500 după estimările conducerii grupării bucureștene.