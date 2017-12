CSM cere Inspecției Judiciare să verifice abuziv autorități publice!

10:41:14 / 04 Iulie 2014

Sa fie VERIFICATE

In opinia mea,ar trebui verificate toate institutiile publice care sunt finantate de la buget.Doar asa s-ar mai diminua delapidarile si furturile din banul public.La Constanta,CINE Controleaza si Sanctioneaza serviciul de indrumare si sprijinire a asoc.de proprietari din subordinea primariei Constanta.Raspuns:NIMENI.Din aceste considerente si din faptul ca ,toti angajatii din primarie sunt numai cu pile si drept urmare patreaza legea tacerii,d-na Tesuleanu Gabriela a reusit sa instaleze haosul in activitatea asociatiilor de proprietari( abuzurile administratorilor in complicitate cu cenzorii si presedintii),fapt ce a dus si l-a ruperea relatiei cu UAP filiala Constanta.Poate un prefect numit politic de guvern PSD,sa-l controleze pe mafiotul de Mazare??? Fireste ca NU,deoarece,corb la corb nu-si scoate ochii.