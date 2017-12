CSM Medgidia a revenit cu o victorie în Liga a III-a

Revenită în Liga a III-a după un an de exil, CSM Medgidia a debutat cu dreptul, învingînd vineri, în prima etapă a sezonului, pe CSO Ovidiu, cu 3-1. Eroul gazdelor a fost Dodan, care a reuşit o “dublă”, în timp ce veteranul Feta a consfinţit succesul formaţiei sale. De partea cealaltă, oaspeţii, care au marcat prin Bejan, au dezamăgit, mai ales că erau creditaţi cu prima şansă la victorie. “Gazdele au evoluat mai bine, şi-au creat trei ocazii importante şi le-au fructificat. Noi am făcut un joc mai slab şi ne-a lipsit prospeţimea. Mi-a fost teamă de acest joc, le-am şi spus băieţilor că vom întîlni o echipă nou promovată care va evolua cu ambiţie, dar degeaba”, a spus antrenorul principal al echipei din Ovidiu, Gheorghe Ciurea. După ce l-a pierdut pe antrenorul Vasile Mănăilă, plecat la Gloria Buzău, CS Năvodari a obţinut o victorie importantă cu Unirea Slobozia, 2-1 (Şicu 12, Ferenţi 90). Formaţia din Năvodari a fost pregătită pentru acest joc de Gică Mina, fostul portar, care şi-a asumat responsabilitatea de antrenor. “Am învins cu mari emoţii, deşi puteam să închidem meciul în minutul 70. La 1-0, Micu a scăpat singur cu portarul advers, dar a călcat pe minge exact în momentul şutului. Am luat apoi un gol la o neînţelegere în defensiva noastră şi a trebuit să aşteptăm pînă în ultimul minut pentru ca Ferenţi, intrat pe final, să marcheze golul victoriei”, a explicat Mina, care va fi numit oficial pe banca tehnică la începutul acestei săptămîni. Mare favorită în deplasarea de la Aversa Bucureşti, Callatis Mangalia a dezamăgit, fiind învinsă cu 2-0. “Am primit gol foarte rapid, în minutul 3, la o eroare a portarului Geomadin, ceea ce ne-a costat. Chiar dacă apoi am dominat şi ne-am creat cîteva ocazii mari de a marca, nu am mai putut întoarce rezultatul. Şi cum fotbalul este nedrept cîteodată, am primit încă un gol din fază fixă şi am pierdut. Sîntem nemulţumiţi de jocul echipei, pentru că Aversa este o formaţie foarte slabă. Dacă am fi evoluat la adevărata valoare nu puteam rata victoria”, a declarat antrenorul secund Bănică Oprea. Pretendentă la promovare, FC Farul II s-a impus la Viitorul Însurăţei cu 1-0, prin golul lui Liviu Mihai II, dar nu a avut o evoluţie deosebită. Portul Constanţa nu a jucat vineri, meciul cu Steaua II fiind amînat pentru 18 septembrie.