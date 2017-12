CSM Medgidia, în colaps financiar

Aflată într-o gravă criză financiară, CSM Medgidia se luptă să-şi păstreze locul în Liga Naţională masculină de handbal, măcar din punct de vedere sportiv. Elevii lui Ion Crăciun dau piept astăzi cu “lanterna roşie” a clasamentului, pe teren propriu, de la ora 17.00, în etapa a 17-a. Chiar dacă echipa sa pleacă din postura de favorită la victorie, antrenorul Ion Crăciun s-a arătat sceptic în privinţa viitorului grupării din Medgidia. “Din păcate, din cauza problemelor financiare, s-ar putea ca în scurt timp să vorbim la trecut despre echipa din Medgidia. Mai mult decît am făcut pînă acum, nu mai pot să fac. Am de luat o grămadă de bani, de la club, dar şi de la jucătorii pe care i-am împrumutat din propriul buzunar, dar nu ştiu dacă-i voi recupera vreodată. Dacă am rămas pînă acum la echipă a fost pentru oamenii sufletişti, care m-au primit cu braţele deschise şi m-au tratat extraordinar. Din păcate, suporterii, care vin în număr mare la sală, nu au cum să ne ajute. Întîrzierea salariilor mă stresează enorm şi nu pot să mai lucrez cu oameni nemulţumiţi. Cum să faci performanţă în aceste condiţii?”, a spus Crăciun. Chiar dacă jucătorii săi nu şi-au mai primit salariile de peste două luni, tehnicianul echipei din Medgidia nu se teme de întîlnirea cu orădenii. “În momentele grele, cînd jucătorii sînt nemulţumiţi, pot ceda, dar sînt convins că am altfel de oameni sub comandă. Vrem să ne luăm adio cu fruntea sus”, a adăugat Crăciun. Partida de la Medgidia va fi condusă de cuplul de arbitri bucureşteni Alexandru Blaş şi Marius Ghiorghişor.