CSM Medgidia îşi joacă ultimele şanse de supravieţuire

Cu cinci etape înainte de final, lupta pentru evitarea retrogradării este departe a fi încheiată în Seria a 2-a a Ligii a III-a. Cum în acest sezon retrogradează ultimele şase formaţii din fiecare serie plus cea mai slabă echipă de pe locul 12, fiecare punct rămas în joc a devenit decisiv pentru supravieţuire. Dacă FC Farul II Constanţa pare a avea mari şanse de a evita retrogradarea, nu acelaşi lucru se poate spune despre CSM Medgidia, echipă care, cu numai 29 de puncte strânse în tot atâtea etape, ocupă locul 14. Deşi Medgidia are până la final asigurate alte şase puncte (n.r. - meciurile cu Oil Terminal Constanţa şi UTChim Găeşti), formaţia pregătită de Izmir Abdulgani va întâlni în celelalte trei jocuri formaţii puternice din Seria a 2-a: AS Domneşti (în această etapă), Unirea Slobozia (în deplasare, etapa a 32-a) şi ACS Berceni (pe teren propriu, în etapa a 33-a). „Dacă vom obţine şase puncte în cele trei jocuri cred că am avea şanse mari să ne salvăm. Suntem neînvinşi de trei etape, iar acest lucru sper să îi motiveze pe jucători şi să obţinem un rezultat bun la Domneşti“, a declarat antrenorul secund al echipei din Medgidia, Cosmin Mocanu. Un meci interesant şi la Ovidiu, acolo unde Viitorul îşi doreşte un nou succes, de această dată împotriva formaţiei Petrolul Berca, pentru a reveni pe prima poziţie a clasamentului.

Iată programul complet al etapei de azi - ora 18.00: CS Viscofil - CS Eforie, AS Domneşti - CSM Medgidia, Viitorul Însurăţei - Viitorul Chirnogi, CS Tunari - Dunărea Călăraşi, Viitorul Ianca - Callatis Mangalia, Viitorul Constanţa - Petrolul Berca, Unirea Slobozia - FC Farul II Constanţa, ACS Berceni - UTChim Găeşti 3-0, Oil Terminal - Partizanul Merei 0-3. Clasament: 1. Berceni 72p; 2. Viitorul 71p (două meciuri mai puţin); 3. Slobozia 57p; 4. Viscofil 54p (golaveraj: 61-26); 5. Domneşti 54p (61-34); 6. Petrolul Berca 52p; 7. Callatis 49p; 8. Dunărea Călăraşi 42p (55-46); 9. Tunari 42p (37-37); 10. Merei 39p; 11. Eforie 38p; 12. FC Farul II 34p; 13. Însurăţei 30p; 14. Medgidia 29p; 15. Ianca 28p; 16. Chirnogi 27p; 17. Găeşti* 8p (19-93); 18. Oil Terminal* 8p (15-92) - * echipe retrase din campionat.