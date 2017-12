CSM Medgidia pierde teren în lupta pentru supravieţuire

Etapă cu numai puţin de 35 de goluri în cele şapte partide disputate, formaţiile constănţene înscriind de 14 ori! CSM Medgidia a fost foarte aproape de o victorie extrem de preţioasă în deplasare, cu AS Domneşti, conducând cu 1-0, 2-1, 3-2 şi 4-3, dar trebuind să se recunoască învinsă în ultimul minut, cu 5-4 ! O soartă asemănătoare a avut-o şi FC Farul II, care a condus şi ea pe terenul unei echipe fruntaşe, Unirea Slobozia, cu 4-3, dar a fost egalată pe final. „Am jucat cu opt juniori şi sunt foarte mulţumit de ce au arătat aceşti copii. Pot spune că am pierdut două puncte, nu am câştigat unul“, a declarat antrenorul echipei secunde a Farului, Florin Motroc. Singurul succes clar dintre formaţiile dobrogene l-a reuşit Callatis Mangalia, învingătoare, cu 4-1, în deplasarea de la Ianca. În disputa de pe teren propriu cu Petrolul Berca, Viitorul Constanţa s-a impus, cu 2-1, dar cu destule emoţii. Gazdele au evoluat din min. 57 cu un jucător mai puţin, Benzar fiind eliminat după ce a văzut al doilea cartonaş galben şi implicit pe cel roşu. Pentru Viitorul au marcat Banoti, în min. 50, din penalty, şi Cârstocea, în min. 90+4, iar pentru oaspeţi a redus din handicap... Ionel Posteucă, căpitanul Viitorului marcând în proprie poartă, în min. 90+7. De remarcat că meciul de la Ovidiu a fost întrerupt şapte minute, arbitrul bucureştean Iulian Dima primind îngrijiri medicale.

Rezultate complete înregistrate în etapa a 30-a: CS Viscofil - CS Eforie 2-0, AS Domneşti - CSM Medgidia 5-4 (pentru Medgidia au marcat Mitu 20, Husein 47, 67, Funda 55), Viitorul Însurăţei - Viitorul Chirnogi 3-1, CS Tunari - Dunărea Călăraşi 3-1, Viitorul Ianca - Callatis Mangalia 1-4 (pentru Callatis au înscris D. Florea 25, Pădureţu 32, Ciuciuleacă 67, Enis Cogali 88), Viitorul Constanţa - Petrolul Berca 2-1, Unirea Slobozia - FC Farul II Constanţa 4-4 (pentru Farul II au marcat Uzun 10, Vlaciu 43, Paşcovici 65, Niţescu 70), ACS Berceni - UTChim Găeşti 3-0, Oil Terminal - Partizanul Merei 0-3. Clasament: 1. Viitorul 74p (un meci mai puţin); 2. Berceni 72p; 3. Slobozia 58p; 4. Viscofil 57p (63-26); 5. Domneşti 57p (66-38); 6. Callatis 52p (47-23); 7. Petrolul Berca 52p (41-32); 8. Tunari 45p; 9. Dunărea Călăraşi 42p; 10. Merei 39p; 11. Eforie 38p; 12. FC Farul II 35p; 13. Însurăţei 33p; 14. Medgidia 29p; 15. Ianca 28p; 16. Chirnogi 27p; 17. Găeşti* 8p (19-96); 18. Oil Terminal* 8p (15-95) - * echipe retrase din campionat.