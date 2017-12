CSM Medgidia şi-a reluat pregătirile

CSM Medgidia este ultima dintre formaţiile constănţene prezente în Liga a III-a la fotbal care şi-a reluat pregătirile. Cu acelaşi antrenor principal, Cosmin Mocanu, CSM Medgidia a efectuat ieri prima şedinţă de pregătire din acest an, fiind prezenţi însă doar 19 jucători. Nazâru a fost cedat Academiei “Gheorghe Hagi“, Husein este în pregătire cu FC Snagov, iar Dodan încearcă să găsească un angajament la liderul Seriei I a Ligii a III-a, CF Brăila. Momentan nu a fost făcută nicio achiziţie, însă în perioada următoare sunt aşteptaţi să sosească la echipă trei jucători de la Academia “Gheorghe Hagi“, aceştia urmând să fie împrumutaţi până în vară. „Pe lângă cei de la Academie mai vrem să aducem încă trei-patru jucători cu experienţă pentru a acoperi posturile deficitare şi a creşte nivelul calitativ al jocului. Dacă vom reuşi să aducem jucătorii doriţi, atunci şansele de salvare de la retrogradare vor fi destul de mari. Am încredere în jucători, în potenţialul acestora şi sunt convins că în retur evoluţiile lor vor fi mult superioare faţă de prima parte a sezonului. În plus, sperăm să îl luăm de la Academia Gheorghe Hagi până în vară şi pe antrenorul Stelian Dămăşaru, acesta urmând să ocupe la Medgidia postul de director tehnic“, a declarat preşedintele grupării dobrogene, Mihai Cioti. În această săptămână echipa se pregăteşte la Medgidia şi se doreşte şi perfectarea unui cantonament la munte. Lotul prezent la reunire: G. Celnicu, Chiru, Benicică (junior), Drăgan (junior) - portari; Cîrmaciu, Lupu, Chiriac, Feizula, Andreescu, Baciu (junior) - fundaşi; Gheorghe (junior), Comănaş, A. Celnicu, Funda, Hanu (junior), Nae, Străuţ - mijlocaşi; Ferenţi, Pena - atacanţi.