CSM Medgidia visează la două puncte

După două eşecuri consecutive, CSM Medgidia speră să obţină un succes care să o readucă în lupta pentru clasarea în primele opt locuri. Elevii lui Ion Crăciun au însă o misiune dificilă astăzi, cînd vor da piept, în deplasare, cu Ştiinţa Dedeman Bacău, în etapa a 20-a a Ligii Naţionale de handbal masculin. Totuşi, chiar dacă gazdele sînt cotate cu prima şansă, conform calculelor hîrtiei, formaţia din Medgidia ar putea profita de forma mai slabă prin care trece Ştiinţa în acest retur. Astfel, Iacob şi compania au obţinut un singur succes în cele şase etape disputate în partea a doua a campionatului. Meciul se anunţă extrem de încins, mai ales că echipa din Medgidia are de luat o revanşă după înfrîngerea din tur, cînd a pierdut la limită, scor 26-27. “Ştiinţa pare o echipă accesibilă şi am putea să facem un joc bun şi, totodată, o surpriză. Dacă ne vom concentra la joc şi vom face abstracţie de orice factor extern, cum ar fi publicul şi arbitrii, chiar dacă cei din urmă fac parte din joc, am putea aduce două puncte mari la Medgidia. O victorie ne-ar da dreptul să ne gîndim la o prezenţă în Cupa României. Va fi dificil, dar nici pentru ei nu va fi uşor, mai ales că vor încerca să iasă din pasa neagră prin care trec în acest retur”, a declarat antrenorul Ion Crăciun. Partida, care va începe la ora 17.00, va fi arbitrată de Bogdan Anton şi Iulian Cristea (ambii din Iaşi).