CSM Poli Iaşi şi-a asigurat primul loc în play-out

Miercuri seară, în ultimul joc din etapa a 13-a a play-out-ului Ligii 1 la fotbal, CSM Poli Iași a încheiat la egalitate, scor 1-1 (Golubovic 34 / G. Deac 82), cu FC Voluntari, asigurându-şi înaintea ultimei runde prima poziţie în ierarhia locurilor 7-14. A fost al 14-lea meci consecutiv fără înfrângere pentru echipa ieşeană.

Celelalte rezultate din etapa a 13-a din play-out - vineri: Pandurii Tg Jiu - Gaz Metan Mediaș 0-0; duminică: ACS Poli Timișoara - ASA Tg. Mureș 3-1 (Al. Popovici 3, 17, Mailat 59 / Nicoliţă 65); luni: Concordia Chiajna - FC Botoșani 2-1 (M. Cristescu 56, V. Munteanu 61 / Herghelegiu 45-pen.).

Clasament: 7. Iași 42p (golaveraj: 15-4), 8. Gaz Metan 38p (15-9), 9. Voluntari 37p (17-15), 10. Botoșani 30p (13-11), 11. Pandurii 27p (11-16), 12. ACS Poli 26p (14-12), 12. Concordia 26p (13-18), 14. ASA 13p (4-17).

Ultimele meciuri din play-out vor avea loc duminică şi luni, a doua retrogradată şi formaţia care va disputa barajul urmând să se decidă duminică seară.

Programul partidelor din etapa a 14-a, ultima a campionatului - duminică, 4 iunie, ora 21.00: FC Voluntari - Concordia Chiajna, Gaz Metan Mediaș - ACS Poli Timișoara și FC Botoșani - Pandurii Tg. Jiu; luni, 5 iunie, ora 15.00: ASA Tg. Mureș - CSM Poli Iași. Întâlnirile sunt transmise în direct la Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.