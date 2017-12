Premierul Victor Ponta i-a cerut, ieri, ministrului Justiţiei, Mona Pivniceru, în şedinţa de Guvern, să solicite Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) „să fie dur cu toată lumea” şi să sancţioneze presiunile inadmisibile asupra justiţiei. „Eu am greşit, am făcut declaraţii, am fost sancţionat pentru asta, alţii înţeleg, din atitudinea mea, că fac manifestaţii în piaţa publică pentru că s-a dat o hotărâre judecătorească, iar alţii dau e-mail-uri şi mută dosarele de la procurori. Eu nu o să dau niciodată niciun e-mail să mut dosarele de la procurori, dar vă rog, doamna ministru, să aveţi grijă să nu se mai întâmple lucrul acesta”, a spus Ponta. El a adăugat că a fost procuror mulţi ani, iar dacă cineva i-ar fi trimis un e-mail în care să i se comunice că i s-a luat un dosar la care lucra, „garantez că aş fi reacţionat extrem de puternic şi vă garantez că aş fi fost apărat dacă se întâmpla lucrul acesta”. Reamintim că, marţi, Mona Pivniceru a avut o primă întâlnire informală cu membrii Secţiei de judecători a CSM, în care s-a discutat despre pregătirea instanţelor pentru intrarea în vigoare a noului Cod de Procedură Civilă (CPC), dar şi despre Pactul pentru justiţie.

PRIMA ÎNTÂLNIRE CU CSM Potrivit site-ului membricsm.ro, în cadrul întâlnirii au fost luate în discuţie temele formulate de judecătorii Alexandru Şerban, Horaţiu Dumbravă, Adrian Neacşu şi Cristi Danileţ. Problemele dezbătute s-au referit la data intrării în vigoare a CPC, asumarea concluziilor studiilor de impact, bugetarea instanţelor şi a Ministerului Public pentru anul 2013, suplimentarea schemelor de personal, redistribuirea posturilor unde este posibil, gestionarea bugetului justiţiei de către instanţa supremă. De asemenea, Mona Pivniceru a discutat cu membrii CSM şi despre poziţia Ministerului Justiţiei faţă de proiectele legislative respinse de sistemul judiciar iniţiate anterior (legea privind personalul de specialitate), iniţierea rapidă a unor proiecte de acte normative de apărare a independenţei justiţiei (răspunderea disciplinară, retragerea din lege ca titulari ai acţiunii disciplinare a ministrului Justiţiei, procurorului general şi preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie), continuarea programului optim de muncă şi îmbunătăţirea sistemului ECRIS. Membrii CSM au adus în discuţie şi pactul naţional pentru justiţie, vizând asumarea transpartinică a unui proiect naţional de consolidare a sistemului judiciar, inclusiv finanţarea multianuală a nevoilor acestuia, independent de ciclurile electorale şi problema restanţelor salariale.