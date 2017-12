CSM, scut pentru Kovesi. Șefa DNA are voie să facă politică!

Iată că nu toată lumea se pleacă în fața „zeiței anticorupției“ din România. Culmea, printre cei care nu le este teamă să spună că șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, mai calcă și strâmb se numără și judecătorul Gabriela Baltag, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Magistratul a cerut plenului CSM să sesizeze Inspecţia Judiciară (IJ), pentru a fi făcute verificări cu privire la participarea procurorului-şef al DNA la o dezbatere „cu caracter politic”. „Am vizualizat o întâlnire la un grup de dialog social. Am văzut că au participat şi magistraţi. Eu am văzut, mărturisesc, partea de final. Aş dori să pun în discuţie efectuarea de către Inspecţia Judiciară de verificări cu privire la ce am putut vedea eu. Înţeleg că au văzut foarte mulţi magistraţi care m-au întrebat cum putem să tolerăm acest aspect, prezenţa procurorului şef al DNA, Kovesi, şi înţeleg şi a altor magistraţi. Nu pot să spun exact pentru că nu ştiu dacă au fost sau nu. Să verifice Inspecţia prezenţa şi participarea la discuţii cu caracter politic, pentru că discutarea unor aspecte de proteste şi de ieşit în stradă, de unirea forţelor opoziţiei şi de cenzură, nu ştiu în ce măsură resepctă sau nu obligaţiile şi rigorile statutului de magistrat”, a spus Baltag, în plenul CSM, citat de româniatv.net. După câteva discuții, plenul CSM a decis să nu sesizese Inspecția, semn că șefa DNA are voie să facă inclusiv politică.

Laura Codruţa Kovesi a participat, marţi 21 noiembrie, la dezbaterea „Legile Justiţiei. Statul de drept în pericol”. Evenimentul a fost organizat de Grupul pentru Dialog Social şi Revista 22, printre invitaţi fiind Andreea Chiş şi Bogdan Mateescu, magistraţi CSM, Camelia Bogdan, fost judecător, şi Ludovic Orban, preşedinte PNL, achitat în primă instanţă într-un dosar instrumentat de DNA.