CSS 1 Constanţa acuză arbitrajul din turneul de la Tulcea

Echipa de handbal feminin CSS 1 Constanţa, pregătită de Ion Puşcaşu, participă la Campionatul Naţional rezervat junioarelor III (12 ani), unde luptă pentru calificarea la turneul semifinal. Având în componenţă jucătoare de mare perspectivă, aşa cum sunt considerate tinerele handbaliste de la malul mării de mulţi specialişti, CSS 1 Constanţa face parte din Grupa B a CN, unde, momentan, dintr-o serie de cinci formaţii, ocupă poziţia a 3-a, cu 16 puncte, după CSS Galaţi - 28p şi Arc Galaţi - 18p.

„Echipa a început mai slab campionatul, dar acum şi-a revenit şi luptăm pentru calificare. Ne batem de la egal la egal cu CSS Galaţi şi faţă de Arc Galaţi avem o echipă mult mai bună“, spune antrenorul Ion Puşcaşu. Iar ultimele rezultate de la turneul de la Tulcea (fiecare echipă găzduieşte câte un turneu) par să-i dea dreptate. Constănţencele au învins cu 24-9 pe Arc Galaţi, iar apoi, deşi au condus, până în min. 45, cu trei-patru goluri, au cedat, scor 24-25, în întâlnirea cu liderul grupei, CSS Galaţi.

La această partidă, oficialii constănţeni, împreună cu părinţii, reclamă mai multe nereguli ale arbitrilor, care ar fi determinat şi rezultatul final. „Recentul turneu de la Tulcea ne-a umilit. Cu un adversar te poţi lupta de la egal la egal şi avem fair-play-ul de a recunoaşte când cineva ne este superior valoric. Din păcate, s-a născut în această competiţie un handicap: arbitrajul. Delegările au fost, cel puţin la acest turneu, jenante. În meciul cu CSS Galaţi, arbitrajul a tras cât se poate de evident cu echipa din Galaţi: eliminări peste eliminări, faulturi presupuse, etc. Am avut o jucătoare eliminată care era pe cealaltă parte a semicercului! Explicaţia observatorului a fost halucinantă: ne-a spus că arbitrul a luat această decizie pentru că a ţinut minte că jucătoarea noastră a faultat în urmă cu două faze! Inutil să mai comentăm de unde ştia federalul ce a gândit în acel moment arbitrul. Am pierdut acel meci cu echipa de pe primul loc, iar a doua zi, echipa învinsă de noi la 15 goluri, Art Galaţi, a bătut prima echipă, CSS Galaţi, cu patru goluri diferenţă, tocmai ca noi să nu ne desprindem în calificaţi. Mai sunt două turnee, dar deja nu ne mai gândim la valoarea adversarilor noştri, ci la cum să facem să împiedicăm furtul. Pentru ce să îi pregătim pe copii mai întâi? Pentru performanţă sau pentru şpagă, aranjamente şi jocuri murdare de culise?“, a declarat unul dintre părinţi.

Situaţia a fost explicată şi de antrenorul de la CSS 1 Constanţa. „I-am reproşat observatorului brigada de arbitri care a condus meciul. Spre exemplu, la meciul CSS Galaţi cu CSS Tulcea, care s-a jucat doar de amorul artei, pentru că echipa tulceană a pierdut toate meciurile cu 0-10 din cauza nerespectării cerinţei de vârstă, a fost delegată cea mai bună brigadă de arbitri. La un meci care, indiferent de rezultat, s-ar fi omologat cu 10-0 pentru Galaţi ! Păcat că avem o echipă din care sigur vor ieşi câteva handbaliste de valoare. Au doar 12 ani şi este normal să fie puţin întoarse pe dos când văd ce li se întâmplă“, a precizat Puşcaşu.

Despre ceea ce s-a întâmplat la Tulcea a fost înştiinţat şi preşedintele Federaţiei Române de Handbal, Cristian Gaţu, care se pare că a luat primele măsuri. „S-a primit raportul observatorului şi Comisia de Disciplină va analiza cazul. Arbitrii vor fi suspendaţi, dar ce nu înţeleg eu este de ce observatorul a delegat la această partidă un cuplu de arbitri care nu era între primii cinci în Tulcea? Dacă agenda de lucru îmi va permite, voi merge personal la următorul turneu, în caz contrar urmând să trimit pe cineva din cadrul federaţiei“, a promis Gaţu.