CSS 1 Constanţa se va desfiinţa

Planul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) de a reducere 15.000 de posturi din învăţământul preuniversitar, loveşte şi în sportul juvenil. Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa a transmis către MECTS lista unităţilor de învăţământ care urmează a fi comasate pentru a reduce cheltuielile din sectorul bugetar, iar printre acestea se numără şi unul dintre cele mai reprezentative cluburi sportive pentru juniori ale judeţului, Clubul Sportiv Şcolar Nr. 1 Constanţa, care, începând cu anul şcolar 2010-2011, îşi va pierde personalitatea juridică, urmând să devină structură a Liceului cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru”, unde vor fi transferate secţiile de atletism, handbal, gimnastică artistică şi gimnastică aerobică, celelalte patru secţii ale clubului, gimnastică ritmică, volei, baschet şi scrimă, urmând să fie transferate la Palatul Copiilor. „Am fost informaţi că CSS 1 se va desfiinţa. Patru secţii vor trece la LPS şi patru la Palatul Copiilor. Ni s-a spus că hotărârea a fost luată pe baza criteriilor de performanţă, criterii economice şi faptul că CSS 1 nu are rezultate”, a declarat directorul CSS 1, Cristiana Costara, care a anunţat totodată că va fi depus un memoriu împotriva acestei decizii. „Depunem un memoriu pentru a ne exprima dezaprobarea şi protestul faţă de această decizie. Noi am demarat în urmă cu cinci ani un proiect de îmbunătăţire a infrastructurii pentru a creşte performanţa, proiect care acum se materializează prin construirea unei săli multifuncţionale. Marţi s-au turnat primii piloni, iar în timp sala va prinde formă. Cred că a fost o decizie pripită de a desfiinţa acest club, fără a fi făcută o analiză profundă şi încercăm să atragem atenţia asupra ei pentru a se reveni asupra hotărârii”, a dezvăluit Costara. Sala se anunţă una dintre cele mai moderne construite până acum în judeţ, aceasta urmând să aibă o suprafaţă de joc mai mare chiar şi decât cea din Sala Sporturilor, dar şi spaţii generoase destinate vestiarelor şi o sală de conferinţă. „Personal regret această decizie şi i-am spus acest lucru şi doamnei inspector general Elena Buhaiev, produs al acestui club. Respect dorinţa domniei sale, dar nu ascund că am rugat-o, în numele istoriei pe care a scris-o acest club, dacă poate să regândească organizarea cluburilor sportive şcolare în Constanţa”, a declarat Elena Frîncu, director DSJ. „Într-adevăr, CSS 1 se va desfiinţa, secţiile unităţii urmând să fie împărţite la Palatul Copiilor şi LPS. S-a hotărât acest lucru pentru că oricum o parte dintre secţii se antrenau în altă parte. Profesorii îi vor urma pe sportivi, singurele funcţii care vor dispărea fiind cele de director şi ale personalului administrativ. În ceea ce privesc lucrările la sala de sport, ele vor continua, baza sportivă urmând să fie folosită de către sportivi”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISJ, Cristina Ivan.

O ISTORIE DE 50 DE ANI. CSS 1 s-a înfiinţat pe 1 septembrie 1958, unitate care în jumătate de secol de existenţă se poate mândri cu o istorie în care se regăsesc numeroase nume importante ale sportului românesc şi mondial, printre care Simona Amânar, Cătălina Ponor, Dana Sofronie, Elena Frîncu, Simona Iovănescu, Mircea Bedivan, Adrian Ghimeş sau Ionela Gâlcă. De asemenea, în perioada 1969-2009, sportivii CSS 1 au obţinut rezultate de prestigiu la nivelul seniorilor: 13 medalii olimpice, 19 medalii mondiale, 25 medalii europene, 24 de medalii la Cupele Mondiale şi 4 la Cupele Europene.